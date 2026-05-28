PlayStation จัดแคมเปญ Days of Play 2026 เริ่มแล้ววันนี้

PlayStation ปล่อยแคมเปญ Days of Play เอาใจเหล่าเกมเมอร์ อัดแน่นด้วยกิจกรรมและโปรโมชันพิเศษสุดคุ้ม ทั้งส่วนลดอุปกรณ์เสริมสำหรับ PS5 เกมแผ่นดิสก์ และเกมอีกมากมายบน PS Store เริ่มวันนี้ถึง 10 มิถุนายน 2569
กิจกรรม Days of Play เพื่อเฉลิมฉลองช่วงเวลาสำคัญแห่งวงการเกม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม เวลา 00:01 น. และสิ้นสุดในวันที่ 10 มิถุนายน เวลา 23:59 น. ตามเวลาท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค ผู้เล่นจะได้พบกับกิจกรรมหลากหลายแบบ ทั้งโปรโมชั่นส่วนลดผลิตภัณฑ์ของ PlayStation เกมแผ่นดิสก์ราคาพิเศษ เกมลดราคาบน PlayStaion Store ส่วนลด PlayStation Plus กิจกรรมการแข่งขัน ฯลฯ
PlayStation Plus – เกมประจำเดือนมิถุนายน แพ็กพิเศษ เกมทดลองเล่น และอื่นๆ
เนื้อหา PlayStation Plus ที่มีให้ในช่วง Days of Play ในปีนี้ ได้แก่ เกมประจำเดือนที่จะมาถึง รายการเกมในแคตตาล็อกเพิ่มเติม เกมทดลองเล่น และอื่นๆ
เกมประจำเดือนมิถุนายน
เริ่มต้นด้วยเกมประจำเดือนมิถุนายน ที่สมาชิก PlayStation Plus ทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายนเป็นต้นไป:
• Grounded Fully Yoked Edition
• Nickelodeon All Star Brawl 2
• Warhammer 40,000: Darktide
EAFC26 (ส่วนหนึ่งของเกมประจำเดือนพฤษภาคมของ PS Plus) จะยังคงเป็นเกมประจำเดือนของ PlayStation Plus ต่อไปจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน
เพิ่มเกมใหม่ในแคตตาล็อกวันที่ 9 มิถุนายน
Destiny 2: Legacy Collection (2025) พร้อมส่วนเสริม The Final Shape จะวางจำหน่ายสำหรับสมาชิก Extra และ Deluxe ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายนเป็นต้นไป ส่วนเกมอื่นๆ ในแคตตาล็อกจะเปิดเผยอย่างเต็มรูปแบบในเดือนหน้า
แพ็กพิเศษ (สำหรับสมาชิก PlayStation Plus ทุกคน)
• EA Sports FC 26 Icons Player Pack* (รับได้ถึงวันที่ 16 มิถุนายน) ประกอบด้วย:
- แพ็ก Gold Starting XI
- ตัวเลือกผู้เล่นระดับไอคอน 3 คน
* ต้องมี EA Sports FC 26 และการอัปเดตเกมทั้งหมด
• War of Tanks: HEAT: PlayStation Plus Pack (รับได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม) ประกอบด้วย:
- สกินเอเจนต์ (Kent): Wave Rider
- สกินยานพาหนะ (XM1 90): Royal Blue
- เครดิต 250,000
• Marathon Null Tempest Digital Bundle (รับได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน) ประกอบด้วย:
- Null Tempest — สไตล์กระสุน Vandal Runner
- Null Tempest — สไตล์อาวุธ AR Overrun
- Tempest Factor — พื้นหลังโปรไฟล์
- TEMPESTworm — จี้อาวุธ WEAVEworm
Game Trials (ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน สำหรับสมาชิก PlayStation Plus Deluxe)
ในกิจกรรม Days of Play สมาชิก PlayStation Plus Deluxe สามารถทดลองเล่นเกมอินดี้ชื่อดังกว่า 40 เกม ตั้งแต่ Baby Steps, Lumines Arise ไปจนถึง Clair Obscur: Expedition 33 เกมที่ได้รับรางวัลมากมาย สามารถดูรายชื่อเกมทั้งหมดได้ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคมเป็นต้นไป
อวตาร PlayStation Indies
แจกอวตารธีม PlayStation Indies ใหม่ให้กับผู้เล่น PlayStation ทุกคน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ผู้เล่นสามารถเข้าถึงอวตารที่ระลึกถึงเกม PlayStation Indies ยอดนิยมที่จะนำเสนอผ่าน PlayStation Plus ในช่วง Days of Play เยี่ยมชมหน้าเว็บ PlayStation Plus หรือหน้า PlayStation Plus Days of Play บนคอนโซลของคุณเพื่อรับโค้ดอวตารเหล่านี้ฟรี
เกมบางเกมจะลดราคาใน PS Store สมาชิก PlayStation Plus จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับเกมที่เลือก เช่น Cairn, Kena Bridge of Spirits, Balatro และอีกมากมาย
PlayStation Tournaments
ตลอดช่วง Days of Play เข้าร่วมการแข่งขัน PlayStation พิเศษในเกมต่างๆ เช่น EA Sports Madden NFL 26, NBA 2K26, Tekken 8, Mortal Kombat 1, EA Sports UFC 5, EA Sports College Football 26, Gran Turismo 7, Astro Bot, Asphalt 9: Legends และ Fortnite
ผู้เล่นที่เข้าร่วมอย่างน้อยหนึ่งแมตช์ในช่วง Days of Play จะได้รับ PS Avatar พิเศษสำหรับ Days of Play
ระหว่างการแข่งขัน จะมีการแข่งขัน “Golden Tournament” ใน EA Sports FC 26, EA Sports Madden NFL 26 และ Mortal Kombat 1 ซึ่งจะมีการมอบรางวัลเป็นสกุลเงินเสมือนจริงสองเท่าสำหรับผู้ชนะ พร้อมกับ Avatar Golden Tournament พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Gran Turismo 7 ทุกคนจะได้รับลายตกแต่งรถสุดพิเศษสำหรับกิจกรรม Days of Play ในขณะที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Fortnite Days of Play Cup จะแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
เกมที่ใช้ในการแข่งขัน Days of Play จะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ดูรายละเอียดกฎกติกาอย่างเป็นทางการสำหรับเกมที่เข้าร่วมในแต่ละภูมิภาคได้ที่ https://playst.cc/dop-rules
โปรโมชั่น Days of Play 2026
ร่วมฉลองเทศกาล Days of Play ด้วยโปรโมชั่นเกมและอุปกรณ์เสริมจากร้านค้าที่ร่วมรายการ และบน PlayStation Store อาทิ
• รับส่วนลดทันที 3,600 บาท เมื่อซื้อ PlayStation VR2
• รับส่วนลดทันที 1,400 บาท เมื่อซื้อหูฟังไร้สาย Pulse Elite
• รับส่วนลดทันที 1,000 บาท เมื่อซื้อคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense
• โปรโมชันส่วนลดสำหรับเกมยอดนิยมของ PS5 อย่าง Ghost of Yōtei, DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH, Astro Bot, และ Stellar Blade
• ส่วนลดสำหรับเกมดิจิทัลบน PS Store ทั้ง Resident Evil Requiem, Ghost of Yōtei, Nioh 3 และ Split Fiction
• ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก PS Plus เมื่อสมัครหรืออัปเกรดสมาชิก PlayStation Plus
สมัครหรืออัปเกรดสมาชิก PlayStation Plus ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ
ในช่วง Days of Play ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อสมัครสมาชิก PlayStation Plus ใหม่หรืออัปเกรดสมาชิกในประเทศที่ร่วมรายการ หากสมัคร PlayStation Plus ในช่วงโปรโมชั่น Days of Play ของ PlayStation จะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 33% สำหรับการสมัครสมาชิก 12 เดือน สมาชิก PlayStation Plus ปัจจุบันจะได้รับส่วนลด 33% สำหรับระยะเวลาที่เหลือของการเป็นสมาชิก เมื่ออัปเกรดจาก PlayStation Plus Essential/Extra เป็น PlayStation Plus Deluxe
เกมมากมายหลายร้อยรายการบน PlayStation Store
ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาล Days of Play อย่างต่อเนื่องด้วยเกมดิจิทัลและส่วนเสริมมากมายหลายร้อยรายการบน PlayStation Store ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคมถึง 10 มิถุนายน ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ Days of Play 2026
