"FATAL FURY" ปล่อยอนิเมะต้อนรับ Mr. Karate พร้อมให้เล่นแล้ว!

SNK Corporation เผยเรื่องราวอนิเมะตอนพิเศษ Mr. Karate นักสู้ DLC ลำดับถัดไปของ FATAL FURY: City of the Wolves ซีซั่น 2 พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้
Mr. Big และลูกสมุนของเขาปิดล้อมสำนักคาราเต้เคียวคุเก็น(Kyokugen Karate Dojo)ในเมือง South Town ทำให้มาร์โค (Marco Rodrigues) แทบจะไม่สามารถต้านทานได้ แม้ว่าเทอร์รี่ โบการ์ดจะมาช่วย แต่หมาป่าหิวโหย (the Hungry Wolf) รู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นของเหล่านักรบแห่งสำนักเคียวคุเก็น — ดังนั้นเขาจึงเรียกกำลังเสริม Mr. Karate มา! พร้อมหน้ากากเท็งกุอันเป็นเอกลักษณ์และมอเตอร์ไซค์คู่ใจ ใบหน้าที่น่าเกรงขามของเคียวคุเก็นเร่งเครื่องยนต์ V12 และพุ่งเข้าสู่ที่เกิดเหตุดุจเสือ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับฉากแอ็คชั่นสุดเข้มข้นที่เกิดขึ้นเมื่อสุดยอดนักรบสวมหน้ากากกลับคืนสู่ City of the Wolves — ทั้ งหมดนี้ในสไตล์ภาพอันทรงพลังที่นักอนิเมเตอร์ระดับโลกอย่าง Masami Obari ทำได้ดีที่สุด
Masami Obari เป็นผู้กำกับอนิเมะ, นักสร้างแอนิเมชั่น และนักออกแบบเครื่องกลชาวญี่ปุ่น ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานของ G-1NEO Studio เกิดที่เมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น โอบาริมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อนิเมะชื่อดังมากมาย และเป็นที่รู้จักกันดีในสไตล์การกำกับที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งประกอบด้วยภาพที่ทรงพลังและการแสดงออกทางภาพที่ไม่เหมือนใคร สไตล์นี้ไม่เพียงแต่ทำให้เขามีแฟน ๆ ทั่วโลก แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับนักสร้างแอนิเมชั่นหลายคนในวงการ โอบาริเป็นผู้ออกแบบตัวละครและหัวหน้าผู้กำกับแอนิเมชั่นสำหรับอนิเมะทีวีเรื่อง Fatal Fury: Legend of the Hungry Wolf และภาคต่อ The New Battle รวมถึงเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Fatal Fury: The Motion Picture
นอกจากอนิเมะสั้นเรื่องใหม่นี้แล้ว โอบาริยังสร้างภาพยนตร์พิเศษ THE KING OF FIGHTERS XV และมิวสิกวิดีโอพิเศษ FATAL FURY: City of the Wolves อีกด้วย
FATAL FURY: City of the Wolves เป็นเกมต่อสู้ใหม่ล่าสุดจากค่าย SNK ที่ผสมผสานทั้งการควบคุมที่ใช้งานได้ง่ายและแอ็กชันอันเร้าใจที่อาศัยมิติของการวางกลยุทธ์ที่จะยิ่งดุเดือดขึ้นทุกครั้งที่ได้สัมผัส พร้อมนำเสนอระบบการเล่นใหม่อย่าง REV System ที่พลิกแพลงได้ งานภาพสุดแหวกแนว และโหมดการเล่นคนเดียวแบบ RPG Episodes of South Town (EOST) เช่นเดียวกับองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะจุดไฟและเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของเกม Fatal Fury ที่ทุกคนรู้จักกันดีให้กับทั้งผู้เล่นใหม่และเก่า ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการควบคุมที่มือใหม่ก็สนุกได้ หรือจะเป็นระบบการเล่นแบบออนไลน์ไร้รอยต่อ (สนับสนุนโดย Rollback Netcode) และการรองรับครอสแพลตฟอร์มที่ช่วยลดเส้นกั้นแบ่งให้กับผู้เล่น
ซีซันที่สองยังคงสานต่อความสนุกของเกมด้วยตัวละครใหม่และการพัฒนาบาลานซ์ของเกมเพื่อระเบิดความมันส์และการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นกว่าที่เคย "FATAL FURY: City of the Wolves" วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Steam และ Epic Games Store
