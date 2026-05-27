ตัวอย่างแรก! Dragon Quest XII กับดราม่าพระเอกในยุคไร้เงา "โทริยามะ"

เผยออกมาเรียบร้อย สำหรับทีเซอร์แรกของเกมอาร์พีจีภาคใหม่ในตำนานผู้กล้า ที่โละคอนเซปต์เก่าทิ้งเพื่อเริ่มสร้างใหม่ทั้งหมด รวมถึงชื่อภาคที่เปลี่ยนมาเป็น Beyond Dreams
Square Enix ออกมาเปิดเผยระบุโปรเจกต์เกม Dragon Quest XII: The Flames of Fate ที่พวกเขาเคยประกาศไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2021 นั้น ปัจจุบันได้ถูกเริ่มต้นพัฒนาขึ้นมาใหม่อีกครั้งภายใต้ชื่อไตเติ้ลใหม่นาม Dragon Quest XII: Beyond Dreams
"โยสุเกะ ไซโตะ" เอ็กเซคิวทีฟโปรดิวเซอร์ อธิบายถึงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่า มันเกิดจากการพัฒนาเกม Dragon Quest XII: The Flames of Fate เวอร์ชันดั้งเดิมที่ประสบปัญหามากมาย พอได้ไปปรึกษากับคุณยูจิ โฮริอิ (ผู้สร้างซีรีส์ Dragon Quest) ที่มาช่วยกำหนดรูปแบบเกมดราก้อนเควสต์ภาคหลักว่าควรเป็นเช่นไร ตัวเขากับทีมงานจึงตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนทุกอย่างและเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
"นี่เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญ แต่ผมเชื่อว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อให้เกม Dragon Quest ภาคต่อไป เป็นเกมที่แฟนๆทุกคนชื่นชอบอย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการปรับทิศทางใหม่ เราจึงได้ปรับเปลี่ยนโลโก้และคำบรรยายของเกมด้วย" ไซโตะ กล่าว
สำหรับเกม Dragon Quest XII: Beyond Dreams จะบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางผจญภัยของวีรบุรุษหนุ่มผู้ถูกรบกวนด้วยนิมิตแปลกประหลาดในความฝัน และเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องออกตามหาว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความฝันเหล่านั้นกันแน่? โดยทางผู้สร้างบอกใบ้ว่ามันจะไม่ใช่โลกแห่งความมืดมิดแบบเดิมๆ แต่เป็นอนาคตที่สดใสและน่าตื่นเต้นที่ผู้เล่นทุกคนจะต้องชอบมัน
แม้ในช่วงท้ายคุณ โฮริอิ จะพูดยืนยันฟันธงว่า Dragon Quest XII: Beyond Dreams จะมาพร้อมกับตัวละครของอากิระ โทริยามะ และบทเพลงประกอบของโคอิจิ สึกิยามะ เช่นเดียวกับเกมทุกภาคก่อนหน้านี้ แต่ในมุมมองของแฟนคลับที่ได้เห็นโฉมหน้าของตัวละครเอก กลับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่างานดีไซน์ของซีรีส์นี้มันได้ลาจากไปพร้อมกับพวกท่านทั้งสองแล้ว
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
