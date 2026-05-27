เกมเมอร์แห่ถามหา "GTA6" ถ้าไม่เลื่อนวันนี้ได้เล่นไปแล้ว!

เกมเมอร์พากันถามหา "Grand Theft Auto VI" บนบัญชี X ทางการของ Rockstar Games เนื่องจากวันนี้ (26 พ.ค. ตามเวลาสหรัฐฯ) ตรงกับกำหนดวางจำหน่ายเดิมของเกม ซึ่งถ้าไม่มีการเลื่อนเกมเมอร์คงได้เข้าไปโลดแล่นในโลกอาชญากรรมภาคล่าสุดกันแล้ว
"Grand Theft Auto VI" (GTA6) ถือเป็นเกมสำคัญที่กำลังวางจำหน่ายในปีนี้ และทุกความเคลื่อนไหวของเกมได้ดึงดูดความสนใจจากผู้เล่นเป็นอย่างมาก ในตอนแรก ผู้จัดจำหน่าย Take-Two วางแผนที่จะวางจำหน่าย GTA6 ตั้งแต่ปี 2025 แต่ในเดือนพฤษภาคมปี 2025 มีการประกาศเลื่อนวางจำหน่ายเป็นวันที่ 26 พฤษภาคมปีนี้ (ตามเวลาสหรัฐอเมริกา) และมีการปล่อยวิดีโอตัวที่สองออกมา แต่ในเดือนพฤศจิกายนปี 2025 ก็มีการประกาศว่าเกมจะถูกเลื่อนออกไปอีกครั้ง โดยวันวางจำหน่ายล่าสุดกำหนดไว้เป็นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2026
เนื่องจากวันนี้ในสหรัฐอเมริกาถือเป็นวันวางจำหน่ายเดิมของเกม GTA6 ทำให้ผู้เล่นในต่างประเทศหลายคนนำเรื่องนี้มาปั่นกัน นอกจากนี้ บัญชี X ของ Rockstar ยังคงปักหมุดวิดีโอตัวที่สองไว้ที่ด้านบนสุด ซึ่งระบุวันวางจำหน่ายเป็น "26 พฤษภาคม" ส่งผลให้มีผู้เล่นจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น เช่น "Grand Theft Auto 6 อยู่ไหน?", "วิดีโอ (ที่ปักหมุดไว้) ไม่ได้บอกว่าวันที่ 26 พฤษภาคมเหรอ?", และ "วันนี้วันที่ 27 พฤษภาคมแล้ว ทำไมฉันถึงซื้อไม่ได้?" บางความคิดเห็นอาจเป็นแค่การล้อเล่น แต่บางความคิดเห็นอาจเป็นผู้เล่นทั่วไปที่ไม่รู้จริง ๆ ว่าเกมประกาศเลื่อนวางจำหน่ายไปแล้ว นอกจากนี้ ยังมีผู้เล่นหลายคนที่ถามหาวิดีโอตัวที่สามรวมถึงเกมเพลย์ว่าจะปล่อยออกมาให้รับชมเมื่อไร
เมื่อไม่นานมานี้คุณ Strauss Zelnick ซีอีโอของ Take-Two ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ ยืนยันว่า GTA6 จะยังคงวางจำหน่ายตามกำหนดในวันที่ 19 พฤศจิกายนปีนี้ และ Take-Two วางแผนที่จะเริ่มโปรโมตเกมในช่วงฤดูร้อน ซึ่งจะเริ่มในปลายเดือนมิถุนายนนี้ ดังนั้นแฟน ๆ อาจจะต้องรอราว 2-3 สัปดาห์ ถึงจะได้เห็นความเคลื่อนไหวใหม่เกี่ยวกับ GTA6
