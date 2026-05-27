The Witcher 3 เปิดตัวส่วนเสริม "Songs of the Past" พร้อมเล่น 2027

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



CD Projekt Red ประกาศเปิดตัว "Songs of the Past" ส่วนเสริมใหม่ล่าสุดสำหรับเกม "The Witcher 3: Wild Hunt" เตรียมวางจำหน่ายในปี 2027

CD Projekt Red ประกาศเปิดตัวภาคเสริมใหม่ล่าสุดของ The Witcher 3: Wild Hunt ที่ชื่อว่า Song of the Past ซึ่งเป็นภาคเสริมที่จะพาผู้เล่นไปผจญภัยครั้งใหม่กับ Geralt อีกครั้ง

"The Witcher 3" มียอดขายมากกว่า 60 ล้านชุดนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2015 และได้รับรางวัลจากวงการเกมมากกว่า 250 รางวัล รวมถึงรางวัลอื่น ๆ อีกกว่า 1,000 รางวัล ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็น Geralt of Rivia สำรวจโลกแฟนตาซีสุดดาร์คแบบเปิดกว้าง และรับภารกิจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขา…

"Songs of the Past" ส่วนเสริมใหม่ล่าสุดสำหรับเกม "The Witcher 3: Wild Hunt" พัฒนาโดย CD Projekt Red และ Fool's Theory มีกำหนดวางจำหน่ายในปี 2027 สำหรับ PC, PlayStation 5 และ Xbox Series X|S รายละเอียดเพิ่มเติมจะเปิดเผยในเร็ว ๆ นี้

