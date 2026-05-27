Blue Archive อัปเดตใหญ่ฉลองเปิดให้บริการครบรอบ 4.5 ปี!

เกม Blue Archive ที่เปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์โกลบอลโดย Nexon Corporation ได้อัปเดตเนื้อเรื่องหลัก ‘เดคาแกรมมาทอน’ บทที่ 3, นักเรียนใหม่ 3 คน และกิจกรรมฉลองครบรอบต่าง ๆ มากมาย พร้อมให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้ว
ในการอัปเดตนี้ได้มีการเปิดตัวนักเรียนใหม่ 3 คนจากโรงเรียนวิทย์มิลเลเนียมที่มาในลุคติดอาวุธพร้อมต่อสู้แบบใหม่ คือ ฮิมาริ (คอมแบต), ริโอะ (คอมแบต) และ โทคิ (คอมแบต) หัวหน้าชมรมปรากฏการณ์ลี้ลับอย่าง ฮิมาริ (คอมแบต) นั้นจะเป็นนักเรียนประเภทสนับสนุน T.S ประเภทโจมตีเจาะเกราะ ซึ่งมีจุดเด่นด้านการสนับการต่อสู้ด้วยสกิล EX ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรักษาให้กับสมาชิกในทีมภายในขอบเขตที่กำหนด สำหรับ ‘ริโอะ (คอมแบต)’ เป็นนักเรียนประเภท Dealer ประเภทโจมตีระเบิด ที่เมื่อใช้สกิล EX จะสร้างความเสียหายคริติคอลอย่างรุนแรงให้กับศัตรู 1 เป้าหมายได้ และนักเรียนคนสุดท้าย ‘โทคิ (คอมแบต)’ นักเรียนประเภท Supporter ประเภทโจมตีเจาะเกราะที่เซ็นเซจะสามารถรับได้หลังกำจัดบอส ‘บีนาห์’ ในกิจกรรมปฏิบัติการสหพันธ์: ปฏิบัติการบุกยึดดินแดนเหล็กกล้า
พร้อมกันนี้ยังได้มีการอัปเดตเนื้อเรื่องหลัก Ex. เดคาแกรมมาทอน บทที่ 3 ‘ท้องฟ้าแห่งเอกภาพ’ โดยเนื้อเรื่องในบทนี้จะมีเหล่านักเรียนจาก ‘ชมรมพัฒนาเกม’ และ ‘ชมรมปรากฏการณ์ลี้ลับ’ จากโรงเรียนวิทย์มิลเลเนียม เช่น ‘เคย์’, ‘ริโอะ’, ‘อาริสึ’ เป็นตัวหลักในการดำเนินเรื่อง ซึ่งเซ็นเซจะได้ร่วมเดินทางไปกับเหล่านักเรียนในการเผชิญหน้ากับกองกำลังเดคาแกรมมาทอนแห่งดินแดนเหล็กกล้า เพื่อปกป้องไม่ให้ ‘คิโวทอส’ ต้องเผชิญหน้ากับจุดสิ้นสุด
นอกจากนี้ในการอัปเดตครั้งนี้ยังมาพร้อมคอนเทนต์เวิลด์เรดแบบจำกัดเวลาอย่าง ‘ปฏิบัติการสหพันธ์: ปฏิบัติการบุกยึดดินแดนเหล็กกล้า’ ที่จะเปิดให้เข้าร่วมต่อสู้ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 2026 ไปจนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2026 โดยคอนเทนต์นี้จะต้องอาศัยการผนึกกำลังของเซ็นเซทุกคนเพื่อเอาชนะ โดยบอสในปฏิบัติการสหพันธ์จะปรากฏตัวออกมาตามลำดับรวมทั้งหมด 8 ตัว เช่น บีนาห์, เชเซ็ด, เกวูราห์, เยซ็อด และบอสอื่นๆ ซึ่งเซ็นเซสามารถใช้ ‘ตั๋วปฏิบัติการสหพันธ์’ เพื่อเข้าร่วมโจมตีบอสแต่ละตัวได้ และที่น่าสนใจคือ บอสบางตัวจะมี ‘สกิลทั่วโลก’ ที่จะช่วยเพิ่มค่าสถานะให้กับมอนสเตอร์ที่อยู่โดยรอบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความท้าทายและความสนุกสนานในการต่อสู้เชิงกลยุทธ์ให้เข้มข้นมากขึ้น หลังต่อสู้ชนะเหล่าบอสและเอาชนะ ‘ศึกตัดสิน’ ที่จะปรากฏขึ้นหลังจากกำจัดบอสได้สำเร็จแล้ว เซ็นเซจะได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น ‘โทคิ (คอมแบต)’, ‘ตั๋วเปิดรับ 1 ครั้ง’ รวมถึง ‘เพชรฟ้า’ ด้วย
อีกทั้งเพื่อเป็นการฉลองการอัปเดตในครั้งนี้ Nexon ได้จัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ พร้อมรางวัลสุดพิเศษมามอบให้กับเซ็นเซอย่างจุใจ อันดับแรก กิจกรรมเปิดรับฟรีสูงสุด 100 ครั้งที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 2026 ไปจนถึงวันที่ 9 มิ.ย. 2026 นี้ ซึ่งเป็นช่วงโอกาสทองที่เซ็นเซจะสามารถรับตัวละครใหม่อย่าง ริโอะ (คอมแบต) และ ฮิมาริ (คอมแบต) ได้ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสบียงสนับสนุนการบุกดินแดนเหล็กจากอะโรน่า ที่จัดขึ้นจนถึงวันที่ 18 มิ.ย. นี้อีกด้วย สำหรับกิจกรรมนี้ เพียงแค่เซ็นเซล็อกอินเข้าเกมประจำวันก็จะสามารถรับรางวัลต่างๆ มากมายได้ เช่น รายงานขั้นสูงสุด, ตั๋วเปิดรับ 10 ครั้ง เป็นต้น
ควบคู่ไปกับกิจกรรมแจกของรางวัลพิเศษการลงทะเบียนล่วงหน้าฉลองครบรอบ 4.5 ปี เพียงแค่ล็อกอินเข้าสู่เกมตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 2026 จนถึงวันที่ 2 มิ.ย. 2026 ก็จะได้รับของขวัญผ่านกล่องจดหมายหัวข้อ ‘ของขวัญฉลองครบรอบ 4.5 ปีมาถึงแล้ว!’ ทันที ซึ่งประกอบไปด้วย ตั๋วเปิดรับ 10 ครั้ง จำนวน 1 ใบ (ไม่มีวันหมดอายุ), เหรียญรับรองทักษะจำนวน 4,000 เหรียญ, ตั๋วเลือกสูตรอุปกรณ์ T9 จำนวน 100 ใบ, รายงานขั้นสูงจำนวน 50 เล่ม, และรายงานขั้นสูงสุดจำนวน 20 เล่ม โดยจำกัดสิทธิ์การรับ 1 ครั้งต่อบัญชี และต้องกดรับภายใน 7 วันก่อนจดหมายหมดอายุ นอกจากนี้ยังมี “Go Go แคมเปญ Drops Season 3” แคมเปญพิเศษบน Twitch ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. ถึง 23 มิ.ย. 2026 หลังอัปเดต เปิดโอกาสให้เซ็นเซรับของรางวัลฟรีตามเกณฑ์เวลารับชมสะสมสตรีมเกม Blue Archive ในหมวดหมู่ที่กำหนด ตั้งแต่ รับชมครบ 15 นาทีรับ 200,000 เครดิต ครบ 30 นาทีรับรายงานขั้นกลางและขั้นสูงอย่างละ 10 เล่ม ครบ 60 นาทีรับหินอัปเกรดขั้นกลางและขั้นสูงอย่างละ 15 ชิ้น และเมื่อสะสมครบ 90 นาทีจะได้รับรางวัลใหญ่เป็นเพชรฟ้าจำนวน 480 ชิ้น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการอัปเดตตัวละครและเนื้อเรื่องกิจกรรมใหม่ของ ‘Blue Archive’ ได้ทาง คอมมูนิตี้ทางการ, ฟอรั่มทางการ, Facebook ทางการ และหน้า Steam ทางการ
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*