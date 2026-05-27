VALORANT คว้ารางวัลเกมพีซียอดนิยมในงาน Thailand Social Awards 2026

Riot Games ประเทศไทย และ VALORANT คว้ารางวัล "The Most Popular Ongoing PC Game" จากงาน Thailand Social AIS Gaming Awards 2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความแข็งแกร่งของ VALORANT ในฐานะหนึ่งในเกม PC ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนโซเชียลมีเดีย และสะท้อนพลังของคอมมูนิตี้ผู้เล่นไทยที่ยังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
งาน Thailand Social AIS Gaming Awards 2026 จัดขึ้นโดย AIS ร่วมกับ Wisesight ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล เพื่อมอบรางวัลให้กับแบรนด์ ครีเอเตอร์ นักกีฬาอีสปอร์ต และผู้มีบทบาทสำคัญที่ใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างโดดเด่น สร้างสรรค์ และช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตไทยในหลากหลายสาขา
สำหรับรางวัลในปีนี้ VALORANT ได้รับการประกาศให้เป็น WINNER ในสาขา The Most Popular Ongoing PC Game โดยอ้างอิงจากเกณฑ์การวัดผล “Social Metric for AIS Gaming by Wisesight” ซึ่งประกอบด้วย Social Metric for Brand และ Social Metric for Creator เพื่อประเมินประสิทธิภาพบนโซเชียลมีเดียด้านเกมและอีสปอร์ตในช่วงวันที่
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568 ครอบคลุมข้อมูลจาก Facebook, Instagram, X, YouTube และ TikTok
นอกจากความสำเร็จของตัวเกมแล้ว ปีนี้ยังเป็นอีกหนึ่งปีที่คอมมูนิตี้ VALORANT ไทยได้ฉลองความสำเร็จของนักกีฬาอีสปอร์ตในสังกัดเกมอีกด้วย โดย Primmie โปรเพลเยอร์ VALORANT จากทีม Full Sense คว้ารางวัล The Most Popular First Person Shooting Game Player สะท้อนถึงความโดดเด่นของเขาทั้งในฐานะนักแข่งและบุคคลที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากแฟนเกมชาวไทยบนโซเชียลมีเดีย
อีกหนึ่งไฮไลท์ที่สร้างความประทับใจภายในงานคือการปรากฏตัวของศิลปินหนุ่มสุดฮอตอย่าง HEART จากวง BUS because of you i shine ซึ่งงานนี้เจ้าตัวไม่ได้มาในฐานะไอดอลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถคว้ารางวัล "The Most Popular Male Game Celebrity" มาครองได้สำเร็จ โดยรางวัลนี้มอบให้กับกลุ่ม Celebrity ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียในด้านเกมและ Esports ได้อย่างดีเยี่ยมสม่ำเสมอตลอดปี 2025 ซึ่งหนุ่ม HEART เองก็ขึ้นชื่อว่าเป็นแฟนวาโลสายบุกตัวจริง รวมถึงได้มีโอกาสร่วมงานกับ Riot Games อย่างเป็นทางการในช่วงปีที่ผ่านมา การได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการช่วยผลักดันให้คอมมูนิตี้วาโลไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การที่ทั้งตัวเกม VALORANT และโปรเพลเยอร์จากทีมไทยสามารถคว้ารางวัลสำคัญในปีเดียวกัน นับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณของการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของ VALORANT ในประเทศไทย ทั้งในมิติของเกม การแข่งขัน และคอมมูนิตี้
นายณพณัฐ บวรรัตนเวช Market Community Lead ประเทศไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างมากที่ VALORANT ได้รับรางวัล The Most Popular Ongoing PC Game อีกครั้งในปีนี้ รางวัลนี้มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับเรา เพราะสะท้อนถึงพลังของคอมมูนิตี้VALORANT ไทยที่ยังคงเหนียวแน่น มีแพสชัน และสนับสนุนเกมกันอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน เรายังรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็น Primmie จากทีม Full Sense คว้ารางวัล The Most Popular First Person Shooting Game Player ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนว่าทั้งตัวเกม ผู้เล่น และอีโคซิสเต็มของ VALORANT ในไทยกำลังเติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง เราขอขอบคุณผู้เล่น ครีเอเตอร์ แฟน ๆ และคอมมูนิตี้ทุกคนที่เป็นส่วนสำคัญของการเดินทางนี้ และเราจะเดินหน้าสร้างประสบการณ์ กิจกรรม และคอนเทนต์ที่ดีที่สุดเพื่อเติบโตไปด้วยกันต่อไปครับ”
รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความนิยมของ VALORANT ในประเทศไทย ทั้งในมิติของเกม การแข่งขัน และคอมมูนิตี้บนโลกออนไลน์ ที่ยังคงเดินหน้าเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากแรงสนับสนุนของผู้เล่นชาวไทยเสมอมา
