Maverick Games จ่อเปิดตัวเกมซิ่งโลกกว้างจากผู้สร้าง Forza Horizon

เตรียมตัวนับถอยหลังรอวันประกาศเผยโฉมผลงานเรซซิ่งไอพีใหม่ล่าสุดของคุณ "ไมค์ บราวน์" ที่ลองนับดูแล้วตรงกับงานอีเวนท์ State of Play พอดี
ย้อนกลับไปในปี 2022 "ไมค์ บราวน์" (Mike Brown) บุรุษผู้ใช้เวลาหลายปีปลุกปั้นแฟรนไชส์เกม Forza Horizon ได้ประกาศตัดสินใจลาออกจาก Playground Games เพื่อมาก่อตั้งสตูดิโอของตัวเองในชื่อ Maverick Games โดยเขามีแผนพัฒนาโปรเจกต์เกมแข่งรถสไตล์โอเพ่นเวิลด์ที่ได้ค่าย Amazon มาเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย
ถึงแม้ว่าปัจจุบันทาง Amazon จะถอนสมอขอยุติความร่วมมือลงไปแล้ว แต่สิ่งนี้มิอาจหยุดยั้งความตั้งใจของ Maverick Games ที่ยังคงเดินหน้าโปรโมทโปรเจกต์เกมใหม่ของพวกเขาต่อไปด้วยงบประมาณจำกัด ซึ่งจากโพสต์นับถอยหลังล่าสุดดูเหมือนพวกเขามีแผนที่จะเปิดตัวผลงานเกมเรซซิ่งดังกล่าวในวันที่ 2 มิถุนายนปี 2026
My boss can't help printing off screenshots and holding them up to the camera???
Jump into our Discord to see what else he decides to leak 👇
🔵 https://t.co/78sarq9D7e pic.twitter.com/hMD5MMCijB— Maverick Games (@MaverickGames) May 25, 2026
วันเวลาข้างต้น ถือว่าตรงพอดีกับช่วงเวลาออกอากาศของรายการ PlayStation State of Play ที่ทาง โซนี่ เคยประกาศไว้ว่ามันจะมีความยาวกว่า 60 นาทีเลยทีเดียว หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานคงหนีไม่พ้นเกม Marvel's Wolverine และ Intergalactic: The Heretic Prophet อย่างไรก็ตามด้วยเวลาแอร์ไทม์เป็นชั่วโมง มันจึงมีที่ว่างเหลือเฟือสำหรับผลงานเกมเทิร์ดปาร์ตี้อื่นๆทั้งที่เคยผ่านตาและที่ยังไม่เคยเปิดตัวให้เห็นมาก่อน
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
instant-gaming
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*