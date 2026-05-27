xs
xsm
sm
md
lg

Maverick Games จ่อเปิดตัวเกมซิ่งโลกกว้างจากผู้สร้าง Forza Horizon

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เตรียมตัวนับถอยหลังรอวันประกาศเผยโฉมผลงานเรซซิ่งไอพีใหม่ล่าสุดของคุณ "ไมค์ บราวน์" ที่ลองนับดูแล้วตรงกับงานอีเวนท์ State of Play พอดี

ย้อนกลับไปในปี 2022 "ไมค์ บราวน์" (Mike Brown) บุรุษผู้ใช้เวลาหลายปีปลุกปั้นแฟรนไชส์เกม Forza Horizon ได้ประกาศตัดสินใจลาออกจาก Playground Games เพื่อมาก่อตั้งสตูดิโอของตัวเองในชื่อ Maverick Games โดยเขามีแผนพัฒนาโปรเจกต์เกมแข่งรถสไตล์โอเพ่นเวิลด์ที่ได้ค่าย Amazon มาเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย

ถึงแม้ว่าปัจจุบันทาง Amazon จะถอนสมอขอยุติความร่วมมือลงไปแล้ว แต่สิ่งนี้มิอาจหยุดยั้งความตั้งใจของ Maverick Games ที่ยังคงเดินหน้าโปรโมทโปรเจกต์เกมใหม่ของพวกเขาต่อไปด้วยงบประมาณจำกัด ซึ่งจากโพสต์นับถอยหลังล่าสุดดูเหมือนพวกเขามีแผนที่จะเปิดตัวผลงานเกมเรซซิ่งดังกล่าวในวันที่ 2 มิถุนายนปี 2026



วันเวลาข้างต้น ถือว่าตรงพอดีกับช่วงเวลาออกอากาศของรายการ PlayStation State of Play ที่ทาง โซนี่ เคยประกาศไว้ว่ามันจะมีความยาวกว่า 60 นาทีเลยทีเดียว หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงานคงหนีไม่พ้นเกม Marvel's Wolverine และ Intergalactic: The Heretic Prophet อย่างไรก็ตามด้วยเวลาแอร์ไทม์เป็นชั่วโมง มันจึงมีที่ว่างเหลือเฟือสำหรับผลงานเกมเทิร์ดปาร์ตี้อื่นๆทั้งที่เคยผ่านตาและที่ยังไม่เคยเปิดตัวให้เห็นมาก่อน

ข้อมูลและภาพประกอบจาก
instant-gaming

*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*