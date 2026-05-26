"DDD" เกมทอยเต๋าแรงบันดาลใจจากการ์ตูน "ยูกิโอ" ปล่อยเดโมแล้ว!

Mighty Eden สตูดิโอพัฒนาอิสระจากมาเลเซีย เปิดตัว "DDD: Dice, Dungeons & Drakes" เกมอาร์พีจีแนววางแผนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการ์ตูน "Yu-Gi-Oh!" พร้อมปล่อยเดโมให้ทดลองเล่นแล้วบน Steam
"DDD: Dice, Dungeons & Drakes" เป็นเกมอาร์พีจีแนววางแผนที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก "Yu-Gi-Oh!" ผู้เล่นจะต้องทอยลูกเต๋าบนกระดานเกมเพื่อเรียกมอนสเตอร์และสำรวจโลก ลูกเต๋าจะแตกออกเป็นพื้นที่ เพื่อเปิดเส้นทางไปสู่ขุนศึกฝั่งศัตรู ลูกเต๋าแบ่งออกเป็นลูกเต๋าสำหรับเรียกมอนสเตอร์และลูกเต๋าสำหรับออกแอ็คชัน รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ตราสัญลักษณ์ ผู้เล่นจำเป็นต้องใช้ตราสัญลักษณ์เพื่อเคลื่อนที่และโจมตี โดยแต่ละการกระทำจะใช้ตราสัญลักษณ์มากขึ้น การตัดสินใจทุกอย่างของผู้เล่นในระหว่างการต่อสู้สามารถเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศโดยรอบได้อย่างถาวร
ผู้เล่นจะรับบทเป็น อีเดน เด็กหนุ่มวัย 16 ปี ผู้ซึ่งเริ่มต้นการเดินทางอันแสนอันตรายและยากลำบากในการแข่งขัน "Hunter's Tournament" เพื่อตามหาอาจารย์ของเขาที่หายตัวไปอย่างลึกลับ เพื่อไปให้ถึง 16 อันดับแรกของโลก อีเดนต้องหยุดยั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี DDD และกองทัพยุคก่อนประวัติศาสตร์จากการทำลายผนึกของ "Ancient Trinity"
ฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่สุดของเกมคือระบบลูกเต๋า เมื่อผู้เล่นทอยลูกเต๋า ลูกเต๋าจะแยกออกเป็นหกช่องโดยอัตโนมัติเมื่อตกกระทบกระดาน สร้างเส้นทางสำหรับการเคลื่อนที่และการเรียกมอนสเตอร์ ทุกการกระทำของผู้เล่นในการต่อสู้จะส่งผลต่อโลกบนกระดาน ตัวอย่างเช่น หากผู้เล่นใช้เวทมนตร์เผาป่าเพื่อกำจัดศัตรู ป่าจะคงสภาพไหม้เกรียมอย่างถาวร แม้จะจบการต่อสู้และผู้เล่นเปลี่ยนกลับไปสู่โหมดสำรวจ
นอกจากนี้ เมื่อการต่อสู้ถึงทางตัน ผู้เล่นสามารถหยุดการต่อสู้ชั่วคราวและส่งวิญญาณของตัวเอกไปยังพื้นที่ปริศนาอีกด้านหนึ่งได้ โดยการไขปริศนาในพื้นที่นั้น ผู้เล่นสามารถค้นพบอุปกรณ์ในตำนานหรือทรัพยากรที่ซ่อนอยู่จากหีบสมบัติลับ ซึ่งอาจพลิกสถานการณ์การต่อสู้ได้ และผู้เล่นสามารถพัฒนาอุปกรณ์เริ่มต้นให้แข็งแกร่งขึ้น เมื่อสำรวจโลกและผสมผสานกับวัสดุจากมอนสเตอร์
"DDD: Dice, Dungeons & Drakes" มีกำหนดวางจำหน่ายภายในปี 2027 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเดโมทดลองเล่นได้บน Steam ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://mightyedenstudio.com/
