"Gran Turismo" เปิดศึก World Series ที่สิงคโปร์ 3 ต.ค.นี้

โซนี่ อินเตอร์แอคทีฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ประกาศจัดการแข่งขันอีสปอร์ต "Gran Turismo World Series 2026" รอบที่ 3 ณ Sands Theatre ในโครงการ Marina Bay Sands แลนด์มาร์คระดับไอคอนใจกลางประเทศสิงคโปร์ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคมนี้
การแข่งขัน Gran Turismo World Series 2026 จัดขึ้นผ่านความร่วมมือกับคณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์ และเป็นหนึ่งในกิจกรรมของเทศกาลสุดยิ่งใหญ่ Grand Prix™ Season Singapore 2026 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 11 ตุลาคม 2569 ซึ่งครอบคลุมไปถึงศึกการแข่งขัน Formula 1 Singapore Grand Prix ที่มีกำหนดการแข่งในวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2569
โดยการแข่งขันดังกล่าว ถือเป็นครั้งแรกของรายการ Gran Turismo World Series ที่เลือกมาเปิดสนามประลองความเร็วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการแข่งขันรอบที่ 3 นี้ จะเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับเหล่านักแข่งในการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นเข้าสู่รอบชิงแชมป์โลก (World Finals) ทั้งในประเภทผู้ผลิต (Manufacturers Cup) และประเภทตัวแทนประเทศ (Nations Cup) ที่เตรียมจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2569 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันรอบที่ 3 ณ ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงข้อมูลการจำหน่ายบัตรเข้าชม ได้ที่เว็บไซต์ Gran-turismo.com
และในเดือนสิงหาคมนี้ จะมีการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกบนเกม Gran Turismo 7 ในรายการ Singapore Regional Time Trial Challenge เพื่อให้เหล่าเกมเมอร์จากสิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน ไทย เกาหลีใต้ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ได้มาประลองฝีมือกัน (รายละเอียดและข้อกำหนดเพิ่มเติมจะประกาศผ่านเว็บไซต์ Gran-Turismo.com ในภายหลัง) โดยนักแข่งที่สามารถทำเวลาได้เร็วที่สุด 6 อันดับแรกจากประเทศสิงค์โปร์ พร้อมด้วยสุดยอดนักแข่งที่ทำเวลาได้ดีที่สุดเป็นอันดับหนึ่งจากแต่ละประเทศที่เข้าร่วม จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน Gran Turismo World Series 2026 รอบที่ 3 ณ ประเทศสิงคโปร์ พร้อมโอกาสในการแข่งขันบนสนามจริงในรายการพิเศษอย่าง Singapore Regional Gran Turismo Cup
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*