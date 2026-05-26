"ฮันมะ ยูจิโร่" จาก "บากิ" เตรียมปรากฎตัวใน Tekken 8 ปี 2027

Bandai Namco เปิดตัว "ฮันมะ ยูจิโร่" จากมังงะต่อสู้สุดคลาสสิก "บากิ" จะมาเป็นตัวละครรับเชิญในเกม Tekken 8 พร้อมปล่อยทีเซอร์ให้รับชมแล้ว
"ฮันมะ ยูจิโร่" เป็นตัวละครในมังงะต่อสู้สุดคลาสสิกเรื่อง "บากิ" ผลงานของเคสุเกะ อิตากากิ นักวาดมังงะชาวญี่ปุ่น ซึ่งเริ่มตีพิมพ์ในปี 1991 และมียอดขายมากกว่า 100 ล้านเล่ม เขาเป็นพ่อของตัวเอก "ฮันมะ บากิ" และเป็นนักสู้ผู้ทรงพลังที่รู้จักกันในนาม "สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก" ตั้งแต่เกิดมา เขาได้ทำสิ่งที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปมากมาย เอาชนะศัตรูที่ทรงพลังนับไม่ถ้วน และเป็นเป้าหมายของการไล่ล่าและท้าทายของบากิมาตลอดชีวิต
Bandai Namco ประกาศว่า "ฮันมะ ยูจิโร่" จะเป็นตัวละคร DLC ตัวที่สี่สำหรับ Season 3 ของ Tekken 8 ต่อจาก Kunimitsu, Bob และ Roger Jr. โดยมีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงต้นปี 2027 นอกจากนี้ยังมีการปล่อยทีเซอร์ตัวอย่างที่เผยให้เห็นการปรากฏตัวของ "ยูจิโร่" แต่ยังไม่มีภาพวิดีโอเกมเพลย์จริง ๆ ออกมาให้เห็น
นอกจากนี้ ในวิดีโอยังเผยให้เห็นด่านใหม่ "Subsea Lockdown" ซึ่งมีกำหนดวางจำหน่ายในฤดูหนาวนี้
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*