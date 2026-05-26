อาจารย์ "คาบี เลม" โผล่สร้างตำนานในเกม 007 First Light

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อินฟลูเอนเซอร์คนดังกับท่าทางผายมืออันเป็นเอกลักษณ์ จะมาปรากฏให้เหล่าสายลับได้เห็นเมื่อคุณต้องไปทำภารกิจในเวียดนาม

หลังจากเคยร่วมมือกับแบรนด์ดังต่างๆ อาทิเช่น Aston Martin, Coca-Cola, Jaguar และ Omega ไปแล้วก่อนหน้านี้ ล่าสุดทาง "คาบี เลม" (Khaby Lame) ครีเอเตอร์และดาว TikTok ชาวอิตาลี-เซเนกัลที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลก ก็ได้ตบเท้าเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอเกมฟอร์มยักษ์อย่าง 007: First Light

จากการเปิดเผยยืนยันของสตูดิโอ IO Interactive ผู้สร้างเกมสายลับพยัคฆ์ร้ายฉบับย้อนวัยหนุ่ม ซึ่งได้ทำการเผยแพร่คลิปวิดีโอลงโซเชียลที่แสดงให้เห็นโมเดลตัวละคร NPC ผู้มีรูปลักษณ์ใบหน้าคล้ายคลึงเซเลบริตี้คนดังแห่งโลกอินเทอร์เน็ตรายนี้ภายในเกม



อย่างไรก็ตาม บทบาทของ "คาบี เลม" ในเกมนั้นอาจไม่ได้สำคัญอะไรมากมาย เนื่องจากเขาจะมาปรากฏกายแค่เฉพาะในฉากเวียดนามเท่านั้น ยามที่ตัวละครเอก "เจมส์ บอนด์" กำลังเดินหลงทางและต้องการคำชี้แนะ จนลำบากท่านอาจารย์ต้องชี้มือไปที่ป้ายบอกทางที่อยู่ข้างๆแบบไม่ต้องเอื้อนเอ่ยคำวาจาใดๆตามสไตล์ของเจ้าตัว

เกม "007 First Light" เตรียมวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X/S และ PC ในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ ส่วนเวอร์ชัน Nintendo Switch 2 นั้นจะออกตามหลังภายในปี 2026



ข้อมูลและภาพประกอบจาก
instant-gaming

