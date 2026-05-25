มาแล้ว! "Unreal Engine 6" ประเดิม Rocket League เป็นเกมแรก

เกมฟุตบอลสี่ล้อฟรีทูเพลย์ที่อยู่มานาน เตรียมปัดฝุ่นบ้านครั้งใหม่ด้วยเทคโนโลยีอันเรียลเอนจิ้นเวอร์ชันล่าสุด
ภายในงาน Rocket League Championship Series 2026: Paris Major ทางสตูดิโอ Psyonix ได้ออกมาประกาศเซอร์ไพรส์แฟนคลับด้วยการโชว์ตัวอย่างเกมเพลย์แรกของเกม Rocket League ในเวอร์ชันอัพเกรดใหม่ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ Unreal Engine 6
นี่ถือเป็นครั้งแรกที่เหล่าเกมเมอร์ได้เห็นขุมพลังความสามารถของ Unreal Engine 6 ด้วยตาตัวเอง ซึ่งพิจารณาดูแล้วเอนจิ้นตัวใหม่นี้เหมือนต้องการมุ่งเน้นเรื่องเทคนิคแสงเงาเป็นพิเศษสังเกตได้จากพื้นผิวตัวถังรถยนต์แต่ละคันที่มันวาวโดดเด่นสะดุดตา ส่วนพลังความสามารถด้านอื่นๆนั้นคงต้องรอติดตามข่าวกันต่อไป
Rocket League เป็นเกมขับรถเตะบอลที่เปิดให้เล่นฟรีมาตั้งแต่ปี 2015 ซี่งสมัยนั้นพวกเขายังใช้ Unreal Engine 3 อยู่เลย ดังนั้นการขยับก้าวกระโดดมาใช้ Unreal Engine 6 คงทำให้ผู้เล่นรู้สึกสดใหม่ตื่นตาตื่นใจได้ไม่น้อย และแน่นอนว่าเอนจิ้นเวอร์ชันใหม่นี้มันกำลังจะมาแทน Unreal Engine 5 ในปัจจุบันที่เป็นสัญลักษณ์แห่งยุคสมัย PlayStation 5 และ Xbox Series หรือพูดในอีกนัยหนึ่งก็คือยุคสมัยดังกล่าวกำลังถึงคราวสิ้นสุดลงแล้วนั่นเอง
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*