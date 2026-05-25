Review: Forza Horizon 6 ซิ่งลัดฟ้า ผ่าโตเกียว

แนวเกม แข่งรถโอเพ่นเวิลด์
แพลตฟอร์ม Xbox Series, PC
เรตเกม PEGI: 3 เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกวัย
***มีให้เล่นแบบเดย์วันสำหรับสมาชิก Game Pass***
(ภาพประกอบถ่ายจากเครื่อง Xbox Series S)
ภาคล่าสุดของซีรีส์เกมแข่งรถโลกอิสระที่เปลี่ยนโลเคชั่นมาเป็น Japan ตามเสียงเรียกร้องของแฟนๆ แถมทำถึงราวกับเป็นเจ้าของวัฒนธรรม
ต้องยอมรับว่า หนึ่งในประเทศที่เหล่าสายซิ่งทั้งหลายใฝ่ฝันอยากเข้าไปสัมผัสโลดแล่นสักครั้งคงหนีไม่พ้น ญี่ปุ่น ชาติผู้ให้กำเนิดวัฒนธรรมการขับขี่รถยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ชาติที่แม้แต่จักรวาลหนังดังอย่าง Fast & Furious ยังต้องปลีกเวลาฉีกไทม์ไลน์ออกมาสร้างเป็นภาคแยก ด้วยเสียงฟีดแบคที่มีเข้ามาอย่างล้นหลามนั่นเองจึงทำให้ทาง Playground Games ไม่รอช้าตัดสินใจแพคกระเป๋าพาผู้เล่นสู่แดนอาทิตย์อุทัยในผลงานเกมภาคใหม่ Forza Horizon 6
ภายในเกมยังอุดมไปด้วยกิจกรรมมากมายตามสไตล์เกมแข่งรถโอเพ่นเวิลด์ แต่หลักๆจะถูกตีกรอบแบ่งได้ออกเป็นสองประเภทคือ Horizon Festival การตระเวนท้าแข่งขันตามรายการต่างๆสะสมเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสร้างชื่อเสียงไปเรื่อยๆเพื่อไต่เต้าพาตัวเองขึ้นไปสู่จุดสูงสุดแห่งเทศกาลยานยนต์ โดยสีสันของสายรัดข้อมือ Wristbands จะเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับชื่อเสียงและอันดับชนชั้นของเรา ยิ่งอยู่สูงก็ยิ่งหนาวสั่น ได้เผชิญหน้าความท้าทายใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้น ได้ขับรถแพงๆที่เร็วแรงขึ้น หรืออาจได้พบการแข่งขันที่สุดแปลกแหวกแนวอย่างการพุ่งทะยานเหินฟ้าไปกับหุ่นยักษ์กันดั้ม!!
ขณะเดียวกันกิจกรรมอีกส่วนหนึ่งในหมวดหมู่ Discover Japan นั้นมันจะให้อารมณ์เหมือนเราเป็นนักท่องเที่ยวผู้เดินทางมาพักผ่อนหย่อนกาย ขับรถตามกันไปแบบโรดทริปสำรวจเยี่ยมชมทัศนียภาพอันสวยงามของญี่ปุ่นโดยมีไกด์คอยนำทางให้คำชี้แนะบอกสอนให้เรารู้จักวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน รวมไปถึงสอดแทรกวัฒนธรรมการดริฟต์และการแข่งรถลงภูเขาอันเป็นเสน่ห์ เรียกว่าได้ทั้งความรู้และความมันส์สะใจไปในเวลาเดียวกัน
ฟีลลิ่งการขับยังคงผสมผสานกลิ่นอายความเป็นซิมูเลชั่นและอาร์เขตเข้าไว้ด้วยกัน คือมันต้องอาศัยทักษะพื้นฐานในการควบคุมรถจำเป็นต้องรู้วิธีเข้าโค้งยังไงให้ความเร็วไม่ตก แต่ขณะเดียวกันตัวเกมก็ไม่ได้ลงโทษอะไรผู้เล่นมากนักต่อให้ขับพลาดหลุดไถลกินดินกินหญ้าชนต้นไม้รูดเสาไฟหมดยกแผง ก็ยังสามารถคุมรถกลับเข้าสู่เกมแข่งต่อได้ปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถึงแม้ตัวเกมจะถูกสร้างมาให้ทุกคนเข้าถึงง่าย ทว่ามันก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกเตือนบรรดานักขับหน้าใหม่นั่นคืออาการตูดส่ายท้ายสะบัดหักเข้าโค้งทีไรเป็นหมุนติ้วที่มักเกิดกับรถยนต์แทบทุกคันจากโรงงานที่ยังไม่ได้แต่งใส่ยางเพิ่มการยึดเกาะถนน ลองจับครั้งแรกเป็นลื่นหลุดโค้งกันแทบทุกคน ต้องค่อยๆใช้เวลาปรับตัวเรียนรู้นิสัยของรถแต่ละคันกันไป ซึ่งหากใครใจร้อนความอดทนต่ำอยากขับขี่สบายตั้งแต่เริ่มสามารถเข้าเมนูไปปรับตั้งค่าเปิดใช้งานฟังก์ชัน Stability Control กับ Traction Control ช่วยได้นะ เผื่อจะได้เลิกหมุนหยุดสะสมแต้มดริฟต์สักที
ความสวยงามของงานภาพนั้นล้วนมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับเครื่องที่คุณใช้เล่น แน่นอนว่าพีซีสเปคแรงๆยังคงยืนหนึ่งในเรื่องรายละเอียดความคมชัด การรองรับหน้าจอสัดส่วนอัลตร้าไวด์ และได้อัตราเฟรมเรตที่สูงกว่า รองลงมาคือคอนโซล Xbox Series X แต่ที่ไม่แนะนำเลยจริงๆคือน้องเล็กอย่าง Xbox Series S ที่ถึงแม้ว่าจะพอเล่นถูไถได้ในระดับ 60fps แต่ภาพที่ปรากฏบนจอจะค่อนข้างเบลอรายละเอียดต่ำมองอะไรไม่ค่อยถนัด เล่นไปก็ชวนรู้สึกขัดใจไป ส่วนเรื่องของเสียงนั้นไม่ว่าจะอยู่บนแพลตฟอร์มไหนมันก็ดีเลิศ ทั้งเสียงเครื่องยนต์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรถแต่ละคัน เสียงสนทนาของเหล่าตัวละคร NPC สำเนียงลูกครึ่งที่พูดอังกฤษคำญี่ปุ่นคำฟังแล้วฟินอินไปกับบรรยากาศ หรือจะเป็นเสียงดนตรีอนิเมะที่บรรเลงดังระหว่างการแข่งขันอันปลุกพลังเบียวในตัวคุณให้ตื่นขึ้นมา
ด้านรถยนต์จำนวนกว่า 500 คันภายในเกม เมื่อได้มาครอบครองแล้วไม่ว่าจากการซื้อหาหรือได้มาฟรีเราสามารถเอามันไปแต่งสีเปลี่ยนลวดลายและติดตั้งอะไหล่อัพเกรดเพื่อเสริมสมรรถนะขยับเลื่อนคลาสขึ้นไปได้อีกตามความพึงพอใจ จะอัพน้อยอัพมาก จะอยู่แค่คลาส C หรือไปให้สุดถึงคลาส S เลือกได้ตามสะดวกเพราะเวลาแข่งจริงตัวเกมจะจัดรถคู่แข่งขันให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับเราแบบอัตโนมัติ รถเราช้ารถเอไอมันก็ช้าตาม หากแต่งรถมาแรงๆก็จะเจอกับรถคู่แข่งที่ซิ่งโคตรไวเหมือนเราด้วย ส่วนประสบการณ์ไล่เก็บสะสมได้รถคันใหม่มาไว้ในคลังต้องบอกว่าเกมนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างรวดเร็ว ขับคันนี้อยู่สักพักแวะเข้าเล่นอีเวนท์หน่อยก็ได้รถคันใหม่มาแล้ว เงินทองก็ช่างหามาได้ง่ายดายนั่งฟาร์มแปบเดียวก็แตะล้านแล้ว แถมยังมีระบบหมุนวงล้อเสี่ยงโชคใครดวงดีอาจได้จับเงินแสนได้รถหรูลิมิเต็ดมาขับฟรีๆอีกด้วย
สำหรับกิจกรรมในโลกโอเพ่นเวิลด์อันกว้างใหญ่ส่วนมากจะถูกหยิบยกมาจากผลงานภาคก่อน ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจออกตามหาซากรถในตำนานที่จอดทิ้งร้าง การซื้อบ้านอสังหาฯมาครอบครอง ตกแต่งโรงเก็บรถ สร้างสนามแข่งแล้วแชร์กับผู้เล่นทั่วโลก ไปจนถึงโหมดแข่งขันออนไลน์มัลติเพลย์เยอร์ที่ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนเกรียนเบียดพุ่งชนตกข้างทางเพราะตัวเกมจะบังคับให้รถทุกคันกลายสภาพเป็น "ร่างเงา" (Ghosting) ในช่วงชุลมุนออกสตาร์ท 20 วินาทีแรก แล้วหลังจากนั้นจึงค่อยผ่อนปรนบังคับบ้างปล่อยให้สะกิดกันบ้างตามแต่สถานการณ์
ปัญหาใหญ่ปัญหาเดียวที่เราพบเจอตลอดการเล่นคือ Overheat หรือปัญหาความร้อนสะสมที่เกิดจากการทำงานหนักของ CPU และ GPU โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องคอนโซลเอ็กบ็อกซ์ที่ผู้เขียนประสบพบเจอมากับตัว วันแรกเปิดช่วงดึกอากาศเย็นๆหลังฝนตกยังเล่นได้สบายหลายชั่วโมงไม่มีปัญหา แต่พอสองสามวันถัดไปอากาศอบอ้าวอุณหภูมิสูงขึ้นมาเล็กน้อยกลับเล่นไปได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงคอนโซลก็ดับ เอามือไปจับแผงตะแกรงระบายอากาศของเครื่องดูก็รู้ได้ทันทีเลยว่า "ร้อนโคตร" นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบตัดการทำงานเพื่อเซฟอุปกรณ์ภายใน ขนาดจัดวางเครื่องในตำแหน่งพื้นที่โล่งพร้อมเปิดพัดลมอัดใส่ก็แล้วยังเอาไม่อยู่ หากใครโชคดีหน่อยอาจเจอแค่เคสเกมแครชเกมเด้งออกไปที่หน้าเมนูไม่ถึงกับเครื่องดับเปิดไม่ติดอย่างกระผม ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเกมออกใหม่ที่รีดขุมพลังของเครื่องไปจนสุด คงต้องรอให้ทีมพัฒนาปล่อยแพทช์อัปเดตแก้ไขกันไป ระหว่างนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงอยู่ให้ห่างคอนโซลที่มีอักษรรูปตัว X ไว้จะดีกว่า
"Forza Horizon 6 นับเป็นเกมแข่งรถที่เข้าตามตำรา 'อะไรไม่เสีย อย่าไปแก้' ทุกประการ สิ่งดีงามจากภาคเก่าก่อนยังคงเก็บรักษาไว้แบบครบครัน ในขณะเดียวกันก็เพิ่มเติมสีสันบรรยากาศความสดใหม่ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นลงไป ทำให้มันเป็นที่น่าดึงดูดชวนหลงใหลสำหรับทั้งกลุ่มแฟนคลับหน้าเดิมรวมถึงมือใหม่หัดขับ แถมด้วยความเป็นเกมกึ่งไลฟ์เซอร์วิสมีเนื้อหาคอนเทนต์ป้อนอัพเดตอยู่เป็นระยะมันจึงคุ้มค่าแก่การลงทุนซื้อครั้งเดียวเล่นได้ยาวๆนานหลายปี หากว่าปัญหาความร้อนและข้อผิดพลาดทางเทคนิคมันไม่ทำให้เครื่องเล่นของคุณพังไปเสียก่อนน่ะนะ"
|เกมเพลย์
|9
|กราฟิก
|9
|เสียง
|10
|ปริมาณเนื้อหา
|9
|ความคิดสร้างสรรค์
|8
|ภาพรวม
|9
สนับสนุนบทความรีวิวโดย เอ็กบ็อกซ์
