"My Hero Academia" คว้ารางวัลอนิเมะยอดเยี่ยมงาน Crunchyroll Awards

Crunchyroll ประกาศรายชื่ออนิเมะที่ได้รับรางวัล Crunchyroll Anime Awards ครั้งที่ 10 โดยคะแนนโหวตจากแฟนอนิเมะกว่า 73 ล้านเสียงทั่วโลกพร้อมใจยก "My Hero Academia" ซีซันสุดท้ายเป็นอนิเมะแห่งปี ส่วน "ดาบพิฆาตอสูร: ภาคปราสาทไร้ขอบเขต" คว้ารางวัลภาพยนตร์แห่งปี
พิธีประกาศรางวัล Crunchyroll Anime Awards ครั้งที่ 10 จัดขึ้นที่ Grand Prince Hotel Shin Takanawa กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ดำเนินรายการโดย นักเอนเตอร์เทนชื่อดัง จอน คาบิรา และ นักพากย์มากฝีมือ แซลลี่ อามากิ ซึ่งกลับมารับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการเป็นครั้งที่ 4 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองหนึ่งทศวรรษแห่งความยิ่งใหญ่ของวงการแอนนิเมชันญี่ปุ่นและค่ำคืนที่พิเศษที่สุดของอนิเมะ
รางวัล Anime of the Year จะมอบโดย The Weeknd ผู้เป็นไอคอนระดับโลกและเป็นแฟนอนิเมะตัวยงในฐานะตัวแทนของแฟน ๆ อนิเมะทั่วโลก เพื่อมอบเกียรติยศอันสูงสุดในค่ำคืนนั้นให้แก่ "My Hero Academia Final Season"
รายชื่อผู้ชนะรางวัลในสาขาต่าง ๆ จะได้รับการประกาศโดยเหล่าคนดังแฟนอนิเมะระดับโลก ได้แก่ นักแสดงขวัญใจชาวโลกและตัวแทนแห่งยุคสมัย ไซโต้ อาสึกะ, ศิลปิน K-pop แบมแบม, นักคอสเพลย์ชื่อก้องโลก เอนาโกะ, นักแสดงมากฝีมือชาวญี่ปุ่น อาริมุระ คาสึมิ, คู่หูดูโอ้ดาวตลก มิโตริสึ, นักแสดงมากฝีมือชาวญี่ปุ่น นิชิโนะ นานาเสะ, ผู้ดำเนินการแข่งขันอีสปอร์ตและเกมมิ่งชาวบราซิล ไนวี่ เอสเตฟาน, นักแสดงหญิงขวัญใจชาวอินเดีย รัชมิกา มันดันนา, RZA ผู้ก่อตั้งวง Wu-Tang Clan, นักร้องและนักเต้น K-pop TEN, นักแสดงมากฝีมือระดับโลก วินสตัน ดุ๊ก และศิลปินผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล GRAMMY ยัง มิโกะ
ช่วงพิธีเปิดดำเนินรายการร่วมโดยผู้ดำเนินรายการจาก Crunchyroll ลอว์เรน มัวร์ และ ทิม ลิว ร่วมกับครีเอเตอร์ช่อง YouTube กิตติมศักดิ์ กิ๊กกัก ขณะที่พิธีประกาศรางวัลจะดำเนินรายการโดยนักร้องมากฝีมือ แดนน่า, นักดนตรีและนักประพันธ์ร่วมสมัย อีธาน บอร์ตนิค, นักร้องและนักแต่งเพลงชาวออสเตรเลีย ฮันนาห์ บาห์ง และนักคอสเพลย์สร้างสรรค์ Snitchery
ค่ำคืนของพิธีประกาศรางวัลเริ่มต้นด้วยการเปิดฉากสุดตระการตาเพื่อร่วมรำลึกและเป็นเกียรติแก่อนิเมะที่คว้ารางวัล Anime of the Year มาตลอดหนึ่งทศวรรษ โดยมีวงดนตรี Tokyo Philharmonic Orchestra ร่วมบรรเลง โดยมี มิยาเกะ คาซึโนริ เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสาน และ คุริตะ ฮิโรฟุมิ เป็นผู้อำนวยการบรรเลง จนกระทั่งถึงผู้ชนะประจำปี 2017 ที่ ดีน ฟูจิโอกะ จะขึ้นมาสะกดช่วงเวลานี้ไว้ให้อยู่ในความประทับใจด้วยการแสดงในบทเพลง ‘History Maker’ จาก Yuri!!! on ICE เจ้าของรางวัล Crunchyroll Anime of the Year รุ่นแรก
อีกทั้งภายในพิธีประกาศรางวัลยังมีการแสดงดนตรีสุดตระการตาเพื่อแสดงถึงการคารวะต่ออิทธิพลของอนิเมะที่ส่งผลต่อป๊อบคัลเจอร์ โดยนักร้องชาวญี่ปุ่น ทาคาฮาชิ โยโกะ ได้ขึ้นมาแสดงสดในบทเพลง ”A Cruel Angel’s Thesis“ เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบอนิเมะระดับตำนานในปี 1995 อย่าง อีวานเกเลี่ยน มหาสงครามวันพิพากษาโลก ต่อด้วย PORNOGRAFFITI ขึ้นมาแสดงคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ 10 ปี มายฮีโร่ อคาเดเมีย และร่วมฉลองให้กับบทสรุปของอนิเมะขวัญใจแฟน ๆ เรื่องนี้ นอกจากนี้ยังมีวงร็อคในตำนานอย่าง ASIAN KUNG-FU GENERATION ที่ขึ้นแสดงบทเพลงอันเป็นผลงานที่พวกเขาทุ่มเทอย่างสุดหัวใจอย่าง “Haruka Kanata” เพลงเปิดที่สองของอนิเมะโชเน็นยอดฮิต นารุโตะ นินจาจอมคาถา
นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัล Global Impact Award ให้แก่ นากามิเนะ ทัตสึยะ ผู้กำกับที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ เพื่อรำลึกถึงผลงานเขย่าวงการที่เขาได้มอบไว้ให้แก่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และฝากไว้ในดวงใจของผู้ชมทั่วโลก ผลงานการกำกับของเขาสร้างความประทับใจให้กับซีรีส์เรื่องดังต่าง ๆ ทียังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ แม่มดน้อยโดเรมี และ พรีเคียว! จนถึง ดราก้อนบอล ซูเปอร์ และ วันพีช ซึ่งคุณนากามิเนะ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางว่าอนิเมะเหล่านี้จะเข้าถึงกลุ่มผู้ชมทั่วโลกอย่างไร และยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอนิเมะในการก้าวข้ามพรมแดนและรอยต่อของยุคสมัย
พิธีประกาศรางวัล Anime Awards ครั้งที่ 10 ยังมีการเชิดชูเกียรติให้แก่ผลงานที่ผ่านมาตลอดเส้นทางการเป็นผู้กำกับของคุณนากามิเนะ ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการมอบรางวัล Global Impact Award โดยผู้ดำเนินรายการ จอน คาบิรา และ แซลลี่ อามากิ โดยคุณ ซาโต้ มาซายูกิ แอนนิเมเตอร์ที่ทำงานร่วมกับผู้กำกับนากามิเนะอย่างใกล้ชิดในหลายโปรเจกต์ อาทิ แฮปปิเนส ชาร์จ พรีเคียว! และ วันพีซ และในฐานะของเพื่อนสนิท จะเป็นผู้ขึ้นเวทีรับรางวัลแทน ในนามของคุณนากามิเนะ
ปีนี้ มียอดลงคะแนนกว่า 73 ล้านโหวตจากแฟน ๆ ทั่วโลกในการฉลองให้กับซีรีส์ ภาพยนตร์ และตัวละครในดวงใจ โดยประเทศที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสูงสุดเรียงตามลำดับอักษรคือ บราซิล เยอรมนี อินเดีย เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา
รายชื่ออนิเมะผู้คว้ารางวัล Crunchyroll Anime Awards ประจำปี 2026
● Anime of the Year - มายฮีโร่ อคาเดเมีย ไฟนัลซีซัน
● Film of the Year – ดาบพิฆาตอสูร: ภาคปราสาทไร้ขอบเขต
● Best Original Anime - ลาซารัส
● Best Continuing Series - วันพีซ
● Best New Series - กาจิอาคุตะ
● Best Opening Sequence - On The Way - AiNA THE END - ดันดาดัน ซีซัน 2
● Best Ending Sequence - I — BUMP OF CHICKEN — มายฮีโร่ อคาเดเมีย ไฟนัลซีซัน
●Best Action – โซโล เลเวลลิ่ง ซีซัน 2 -จงตื่นจากเงา-
● Best Comedy - ดันดาดัน ซีซัน 2
● Best Drama – สืบลับคดีปริศนา หมอยาตำรับโคมแดง (ซีซัน 2)
● Best Isekai Anime - Re:ZERO -รีเซ็ตชีวิต ฝ่าวิกฤติต่างโลก- ซีซัน 3
● Best Romance - ดอกรักผลิบานที่กลางใจ
● Best Slice of Life - สปาย X แฟมิลี่ ซีซัน 3
● Best Animation - โซโล เลเวลลิ่ง ซีซัน 2 -จงตื่นจากเงา-
● Best Background Art - กาจิอาคุตะ
● Best Character Design - กาจิอาคุตะ
● Best Director – ฟุเดซากะ อากิโนริ, นากามุระ โนริฮิโระ — สืบลับคดีปริศนา หมอยาตำรับโคมแดง (ซีซัน 2)
● Best Main Character - เมาเมา — สืบลับคดีปริศนา หมอยาตำรับโคมแดง (ซีซัน 2)
● Best Supporting Character – บาคุโก คัตสึกิ — มายฮีโร่ อคาเดเมีย ไฟนัลซีซัน
● “Must Protect At All Cost” Character - อาเนีย ฟอร์เจอร์ — สปาย X แฟมิลี่ ซีซัน 3
● Best Anime Song - IRIS OUT — โยเนซึ เคนชิ — เชนซอว์แมน - เดอะมูฟวี่: เรื่องราวของเรเซ่
● Best Score - ดาบพิฆาตอสูร: ภาคปราสาทไร้ขอบเขต — คาจิอุระ ยูกิ, ชิอินะ โก
● Best Voice Artist Performance (Japanese) - ยูกิ อาโออิ— เมาเมา — สืบลับคดีปริศนา หมอยาตำรับโคมแดง (ซีซัน 2)
● Best Voice Artist Performance (English) - ลูเชียน ด็อดจ์ — อาคาซะ — ดาบพิฆาตอสูร: ภาคปราสาทไร้ขอบเขต
● Best Voice Artist Performance (Arabic) - ทาริก โอเบด — ซากาโมโต้ ทาโร่ — ซาคาโมโตะ เดส์: วันสบายๆ ฉบับนักฆ่า
● Best Voice Artist Performance (Brazilian Portuguese) - ชาร์ลส์ เอมมานูเอล — อาคาซะ — ดาบพิฆาตอสูร: ภาคปราสาทไร้ขอบเขต
● Best Voice Artist Performance (Castilian Spanish ) - คาร์ลส์ เทอรูเอล — อาคาซะ — ดาบพิฆาตอสูร: ภาคปราสาทไร้ขอบเขต
● Best Voice Artist Performance (French)- บาสเตียน บัวร์เลอ — มิโดริยะ อิซึกุ — มายฮีโร่ อคาเดเมีย ไฟนัลซีซัน
● Best Voice Artist Performance (German) - เจอร์ริต ชมิตซ์—Foß — อาคาซะ — ดาบพิฆาตอสูร: ภาคปราสาทไร้ขอบเขต
● Best Voice Artist Performance (Hindi) - อภิเษก ชาร์มา — จินชิ — สืบลับคดีปริศนา หมอยาตำรับโคมแดง (ซีซัน 2)
● Best Voice Artist Performance (Italian) - โมเซ่ ซิงห์ — เดนจิ — เชนซอว์แมน - เดอะมูฟวี่: เรื่องราวของเรเซ่
● Best Voice Artist Performance (Latin Spanish) – โฮเซ่ อันโตนิโอ โทเลดาโน่— อาคาซะ — ดาบพิฆาตอสูร: ภาคปราสาทไร้ขอบเขต
พิธีประกาศรางวัล Crunchyroll Anime Awards ครั้งที่ 10 เวอร์ชัน วีดีโอ ออนดีมานด์ ที่มาพร้อมกับเนื้อหาสุดพิเศษ จะเปิดให้รับชมเร็ว ๆ นี้ บน Crunchyroll, ช่อง YouTube ของ Crunchyroll พร้อมกับช่อง YouTube ของ Sony Group Corp ทั้งเวอร์ชันภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Anime Awards และบน X (Twitter), Instagram, TikTok และ YouTube
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*