"Honkai: Star Rail" เวอร์ชัน 4.3 ก้าวสู่โลกแห่งภาพวาด อัปเดต 1 มิ.ย.นี้!

HoYoverse เปิดตัว Honkai: Star Rail เวอร์ชัน 4.3 "จมสู่นทีลืมเลือนแห่งชีวี" ผู้บุกเบิกและผู้ฝ่าบ่วงมฤตยู Blade จะแยกย้ายกันก้าวเข้าสู่โลกในภาพวาด เพื่อไขความจริงที่หลับใหลอยู่เบื้องลึก เตรียมเปิดให้ดาวน์โหลดในวันที่ 1 มิถุนายนนี้
ความลับที่ถูกผนึกอยู่ในส่วนลึกของ Planarcadia จะถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการในเวอร์ชันนี้ ที่สุดปลายของแดนภาพวาด มีเศษซากคราบของเทพดารา "ความโลภ" คอยเฝ้าอยู่ สิ่งมีชีวิตโบราณผู้ควบคุมความปรารถนา และการกลืนกินนี้ คือกุญแจสำคัญที่ Blade นำมาเป็นเดิมพันในการเดินทางครั้งนี้ ด้วยการแบกรับเลือดเนื้อของ Shuhu ภายในร่างกายของชาวสวรรค์สู่สุขกว่า 200,000 คน ซึ่ง Blade ได้เอาตัวเองเข้าเสี่ยง โดยพยายามยืมพลังของ "ความโลภ" เพื่อหลอมละลาย Shuhu ในร่างกายให้มลายหายไปพร้อมกัน เพื่อยุติคำสาปที่ดำเนินมาอย่างยาวนานหลายปีนี้ลง ทว่าท้ายที่สุดแล้ว ปฏิบัติการในครั้งนี้จะนำไปสู่ความตายหรือการเกิดใหม่ ช่องว่างบนสคริปต์ของ Elio ก็ยังคงไม่ถูกเติมเต็ม และผู้บุกเบิกจะได้ร่วมเป็นประจักษ์พยานของคำตอบนั้นด้วยตาของตนเอง
ในขณะเดียวกัน ผู้บุกเบิกก็จะออกเดินทางไปยัง "ธาราเร้นสู่ภาพ" ที่เป็นรอยต่อระหว่างโลกนี้กับโลกในภาพวาด เพื่อส่งข่าวเตือนภัยคุกคามจาก Asat Pramad ให้แก่ Graphia ที่ประจำการอยู่ที่นั่น ซึ่งบรรพชนของตระกูล Murata ผู้ได้รับการขนานนามว่า "มารดาแห่งจินตรังสรรค์" ผู้นี้ มีชีวิตอยู่บนโลกมานานนับพันปี เมื่อยุคอำพันที่ 2148 เธอใช้พู่กันด้ามเดียวนำ Ahatopia ทั้งหมดเข้าไปในภาพวาด เพื่อต้านทานการรุกรานจากอสูรนอกฟากฟ้า แต่ก็ทำให้ทายาทตระกูล Murata ในรุ่นต่อมาทุกรุ่นต้องแบกรับผลของ "คำสาปผุกร่อน" เมื่อบุคคลอายุนับพันปีที่เคยเป็นประจักษ์พยาน ในเหตุการณ์สำคัญของกาแล็กซีมามากมายผู้นี้ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการ อาจนำมาซึ่งคำตอบใหม่สำหรับปริศนามากมายของตระกูล Graphia และเกมจันทร์มายา ตลอดจนความลับในตัวของ Himeko ด้วย
ในการอัปเดตครั้งนี้ ผู้ฝ่าบ่วงมฤตยู Blade ตัวละคร 5 ดาว ประเภทไฟ Path ลบล้างจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ นักดาบผู้นี้เคยทนทุกข์ทรมานจาก Mara-Struck จึงได้เข้าร่วมกับกลุ่มนักล่า Stellaron และเฝ้ารอ "ความตายในสคริปต์" ท่ามกลางวันเวลาอันแสนยาวนาน ในการต่อสู้ ผู้ฝ่าบ่วงมฤตยู Blade สามารถปล่อยท่าไม้ตาย "Fornax Ex Corpore" เพื่อเปิดเขตแดนพิเศษ และเข้าสู่สถานะเสริมพลัง ในช่วงที่เขตแดนคงอยู่ ศัตรูทั้งหมดจะได้รับ DMG เพิ่มขึ้น ซึ่งหลังจากเข้าสู่สถานะเสริมพลัง ผู้ฝ่าบ่วงมฤตยู Blade จะปลดล็อกสกิลต่อสู้ และใช้ค่ายกลดาบสร้าง DMG แก่ศัตรูได้สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็จะได้รับท่าไม้ตายใหม่ที่ทรงพลังยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทุกครั้งที่ฝ่ายเราโจมตีศัตรู จะทำให้เป้าหมายติดสถานะ Debuff และสะสมการชาร์จพลังพิเศษให้กับผู้ฝ่าบ่วงมฤตยู Blade หลังจากชาร์จพลังเต็มแล้ว เขาจะปล่อยสกิลต่อสู้โดยอัตโนมัติ 1 ครั้ง และฟื้นฟูพลังงานเพิ่มเติม
ควบคู่กับการอัปเดตเวอร์ชันนี้ กิจกรรม "กำนัลคมศัสตรา" ก็จะเปิดขึ้นเช่นกัน: หลังจากที่ผู้เล่นได้รับผู้ฝ่าบ่วงมฤตยู Blade จากการวาร์ปแล้ว จะได้รับฟรีแฟชั่นบุกเบิกชิ้นส่วนใหม่ "ไฟกรรมปรภพ" ในขณะเดียวกัน ช่วงการวาร์ปครึ่งแรก Yao Guang จะได้รับการรีรัน ส่วนการวาร์ปครึ่งหลัง จะเป็นการรีรันแบบจำกัดเวลาของ Cyrene และ Phainon ในด้านของกิจกรรมประจำเวอร์ชัน องค์กรจะเปิดตัว "สวนสนุกภูตธุลี" ในโลกในภาพวาด ในฐานะที่ผู้บุกเบิกเป็น "หัวหน้าฝ่ายวางแผน" จะได้วางแผนเส้นทาง จัดวางเครื่องเล่นในโซนธีมต่างๆ เพื่อดึงดูดภูตธุลีให้มาสัมผัสประสบการณ์และเที่ยวเล่น พร้อมกันนี้ เกมเพลย์ท้าทายทั้ง 3 โหมด "Memory of Chaos" "Pure Fiction" และ "Apocalyptic Shadow" จะมีการเพิ่ม "โหมดเบิกดารา" เข้ามาใหม่ ผู้บุกเบิกจะต้องจัดทีม 3 ทีมในโหมดดังกล่าว เพื่อท้าทายแยกด่านที่แตกต่างกัน 3 ด่าน หลังจากผ่านด่านแต่ละเกมเพลย์ด้วยดาวเต็ม ในแต่ละช่วงจะได้รับ 100 Stellar Jade เพิ่มเติม โดยเมื่อรวมทั้ง 3 เกมเพลย์แล้ว จะสามารถรับรางวัลเพิ่มเติมรวม 300 Stellar Jade
นอกจากนี้ "Honkai: Star Rail" ได้ประกาศโปรเจกต์คอลแลบกับ UGREEN อย่างเป็นทางการ เมื่อถึงเวลานั้น สินค้าคอลแลบ กิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ จะทยอยเปิดตัวในหลายประเทศและภูมิภาค โดยจะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในภายหลัง สุดท้ายในฤดูร้อนนี้ "สงครามจอกศักดิ์สิทธิ์" จะปะทุขึ้นอีกครั้ง โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม!
Honkai: Star Rail เวอร์ชัน 4.3 "จมสู่นทีลืมเลือนแห่งชีวี" จะอัปเดตในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ดาวน์โหลดเกมได้แล้วบนแพลตฟอร์ม PC, iOS, Android, Epic Games Store และ PlayStation 5 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hsr.hoyoverse.com หรือ @HonkaiStarRail บน Twitter (หรือ X), Instagram และ Facebook
