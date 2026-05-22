"League of Legends" เปิดศึก Demon Hunter ชิงรางวัล 1 แสนบาท!

League of Legends เปิดตัว Demon Hunter Arena Tournament การแข่งขันสุดเดือดในโหมด Arena 3v3v3v3v3v3 เปิดรับผู้เล่นจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชิงเงินรางวัลรวม 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 114,000 บาท เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
รวมทีมให้ครบ 3 แล้วออกไปล่าใน Arena
Demon Hunter Arena Tournament คือสนามประลองสำหรับผู้เล่นที่พร้อมทดสอบทั้งสกิล การตัดสินใจ และการประสานงานในโหมด Arena สุดวุ่นวาย ที่ทุกเกมเต็มไปด้วยความคาดเดาไม่ได้ และทุกไฟต์อาจเปลี่ยนเส้นทางของการแข่งขันได้ในทันที โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลัก ได้แก่:
The Hunt (Open Qualifier): 4–7 มิถุนายน 2569
รอบคัดเลือกจะใช้ระบบสะสมคะแนน โดยในแต่ละรอบจะเล่นทั้งหมด 3 เกม พร้อมสุ่มจัดล็อบบี้ใหม่ทุกเกม ทีมจะได้รับคะแนนตามอันดับที่ทำได้ในแต่ละแมตช์ อันดับ 1 ได้ 6 คะแนน และไล่ลงมาจนถึงอันดับ 6 ได้ 1 คะแนน เมื่อจบทั้ง 3 เกม คะแนนรวมจะถูกนำมาจัดอันดับ และทีมที่ทำผลงานดีที่สุดจะผ่านเข้าสู่รอบ Finals
The Reckoning (Finals): 14 มิถุนายน 2569
6 ทีมสุดท้ายจะเข้าสู่ศึกตัดสินในรูปแบบ Checkmate เมื่อทีมใดสะสมครบ 15 คะแนน จะเข้าสู่สถานะ “Check” และหากสามารถคว้าอันดับ 1 ในเกมถัดไปได้สำเร็จ ทีมนั้นจะกลายเป็นแชมป์ทันที หากครบ 6 เกมแล้วยังไม่มีทีมใด Checkmate ได้สำเร็จ ทีมที่มีคะแนนรวมสูงที่สุดจะคว้าแชมป์ไปครอง
ชิงตั๋วบินตรงสู่ MSI 2026
ทีมแชมป์ของ Demon Hunter Arena Tournament จะได้รับ ตั๋วเข้าชม MSI 2026 ที่เมืองแดจอน ประเทศเกาหลีใต้ ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และบัตรเข้าชมการแข่งขันรอบ Lower Bracket Final และ Grand Final สำหรับผู้เล่นทั้ง 3 คน
เงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท และไอเทมในเกม
เงินรางวัลรวม
• อันดับ 1: $1,000 USD
• อันดับ 2: $700 USD
• อันดับ 3: $600 USD
• อันดับ 4: $500 USD
• อันดับ 5: $400 USD
• อันดับ 6: $300 USD
รางวัลไอเทมในเกม
ทีมที่จบอันดับสูงสุดจะได้รับ Fiendish Frenzy Orb โดยผู้เล่นหลักทั้ง 3 คนจะได้รับรางวัลทุกคน
• Top 97–192: 1 Orb
• Top 49–96: 2 Orbs
• Top 25–48: 3 Orbs
• Top 13–24: 4 Orbs
• Top 7–12: 5 Orbs
• Top 1–6: 6 Orbs
The Reckoning ถ่ายทอดสดพร้อมโชว์แมตช์ครีเอเตอร์
นอกจากการแข่งขันรอบ Finals แล้ว วันที่ 14 มิถุนายน ยังมาพร้อมกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ชมทุกคน ทั้ง• โชว์แมตช์จากครีเอเตอร์ชื่อดัง
• Watch Party ถ่ายทอดสดรอบ Finals
• กิจกรรมแจกของรางวัลระหว่างไลฟ์
โชว์แมตช์ครีเอเตอร์
ในแต่ละเกม จะมีการสุ่มผู้โชคดีจากทางบ้าน 1 คนเข้าร่วมทีมกับครีเอเตอร์ รวมทั้งหมด 6 คนต่อเกม ตลอดการแข่งขันทั้ง 3 เกม ผู้เล่นสามารถติดตามโอกาสเข้าร่วมผ่านช่องทางของครีเอเตอร์แต่ละคน โดยครีเอเตอร์ที่เข้าร่วม ได้แก่
GG Pai Gin Khao
• Gssspotted (TH)
• Takluz (TH)
D End Thoughts
• Chum Kevin (ID)
• Sonmv (ID)
Way Go Way Lob
• Elizent (TH)
• Jillipuff (PH)
Heartzzie Binx
• Razzie Binx (PH)
• heartiexx (SG)
Alab You
• Kapitan Pugo (PH)
• Raeyei (PH)
Rad Na Mee Krob
• Ruhasg (TH)
• Patiizz (TH)
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
สมัครแข่งขันได้ที่: riot.com/demon-hunter-arena-register
อ่านกติกาการแข่งขัน: riot.com/demon-hunter-arena-rulebook
ช่องทางรับชม
การแข่งขัน Demon Hunter Arena Tournament: The Reckoning จะถ่ายทอดสดในวันที่ 14 มิถุนายน 2569 ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของ League of Legends พร้อมโคสตรีมจากเหล่าครีเอเตอร์ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่โซเชียลมีเดียของ League of Legends Thailand
• YouTube
• Twitch
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*