ไม่เลื่อนแล้ว! ประธานเทคทู ยืนยันขาย "GTA 6" ตามกำหนดเดิม

ปลายปีนี้ชาวคอนโซลได้เล่นกันแน่นอน สำหรับเกมภาคใหม่ในแฟรนไชส์แอ็คชันอาชญากรรมป่วนเมืองชื่อดัง เมื่อซีอีโอออกมาประกาศลั่นด้วยตัวเอง
แฟนๆสบายใจหายห่วงได้ Grand Theft Auto VI ยังคงมีกำหนดวางจำหน่ายสำหรับเครื่องคอนโซล PlayStation 5 และ Xbox Series ในวันที่ 19 พฤศจิกายนปี 2026 เหมือนเดิม ตามที่คุณ "สเตราส์ เซลนิค" (Strauss Zelnick) ซีอีโอของ Take-Two Interactive Software บริษัทแม่ของ Rockstar Games ได้ออกมากล่าวคอนเฟิร์มก่อนการประชุมรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4
"เราไม่เคยประกาศข้อมูลทางการตลาดใดๆในระหว่างการประชุมกับนักวิเคราะห์ ไม่เคยเลยสักครั้ง แต่ผมคิดว่าการย้ำวันที่ 19 พฤศจิกายนว่าเป็นวันวางจำหน่ายนั้น น่าจะเป็นเรื่องดี ผมคิดว่าเราได้ชี้แจงอย่างชัดเจนแล้วว่าเราจะวางจำหน่ายเกมในวันที่ 19 พฤศจิกายน" เซลนิค กล่าว
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับข่าวลือล่าสุด อันเกิดจากอีเมลพันธมิตรของ Best Buy ที่ถูกส่งออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งระบุว่าการสั่งซื้อล่วงหน้าเกม Grand Theft Auto VI จะเปิดขึ้นในสัปดาห์นี้ ทาง Zelnick ก็ได้ปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวพร้อมกับชี้แจงว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลา
"Rockstar Games จะเริ่มทำการตลาดเกมในช่วงฤดูร้อนตามที่ได้ประกาศเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ ดังนั้นในช่วงสองสามสัปดาห์ข้างหน้า ผมคิดว่ายังไม่ใช่ฤดูร้อน" ซึ่งหากอิงตามปฏิทินดาราศาสตร์แล้ว ช่วงฤดูร้อนของปี 2026 ในแถบซีกโลกเหนือนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน ไปจนถึง 22 กันยายน
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
variety
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*