"Tales of ARISE" ฉบับรวม DLC วางจำหน่ายบนสวิตช์ 2 แล้ววันนี้!

Bandai Namco ประกาศเปิดตัว "Tales of ARISE – Beyond the Dawn Edition" ฉบับรวมเกมหลักและเนื้อหาเสริมขนาดใหญ่ มาพร้อมเควสต์พิเศษและไอเทมต่าง ๆ วางจำหน่ายแล้ววันนี้บน Nintendo Switch 2
เพื่อฉลองการเปิดตัวเกม ทาง Bandai Namco Entertainment Asia กำลังจัดกิจกรรมแจกของรางวัลบนหน้า Facebook ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสลุ้นรับชุดกระเป๋าใสและบล็อกอะคริลิก 1 ชุด สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในโพสต์อย่างเป็นทางการที่นี่
เกี่ยวกับ Tales of ARISE – Beyond the Dawn Edition
ท้าทายโชคชะตาที่ผูกมัดคุณ
เป็นเวลา 300 ปีแล้วที่ Rena ปกครองดาว Dahna ปล้นสะดมทรัพยากรของดาวเคราะห์และพรากศักดิ์ศรีและอิสรภาพของผู้คน เรื่องราวเริ่มต้นด้วยคนสองคน เกิดในโลกที่แตกต่างกัน ต่างคนต่างต้องการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาและสร้างอนาคตใหม่ Tales of ARISE นำเสนอประสบการณ์เกม JRPG ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง ด้วยตัวละครที่หลากหลาย ระบบการต่อสู้ที่ใช้งานง่าย และเรื่องราวที่น่าติดตามในโลกที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งคุ้มค่าแก่การต่อสู้
จงเป็นวีรบุรุษผู้ถูกเลือกโดยดาบเพลิงและปลดปล่อยผู้คนจากความโหดร้าย
ครั้งหนึ่งเคยเป็นดาวเคราะห์ที่เจริญรุ่งเรือง แต่ถูกยึดครองโดยผู้รุกรานจากอีกโลกหนึ่ง Alphen ตัวเอกผู้สูญเสียความรู้สึกเจ็บปวด ได้พบกับเด็กสาวผู้ถูกสาปให้มีหนามแหลมที่สร้างความเจ็บปวดให้กับทุกสิ่งที่เธอสัมผัส เขาจะสามารถปลดปล่อยผู้คนจากระบอบเผด็จการอันโหดร้าย และปลดคำสาปของหญิงสาวได้หรือไม่?
เกมต่อสู้แอ็คชั่นสุดมันส์
ควบคุมตัวละครที่มีสไตล์การต่อสู้เฉพาะตัวและเอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่ง ปรับแต่งการโจมตีพิเศษของคุณให้เข้ากับลักษณะของศัตรูและสนามรบ ผสานคอมโบเข้าด้วยกัน
เนื้อหาเสริมขนาดใหญ่ "Beyond the Dawn"
เนื้อเรื่อง "Beyond the Dawn" เกิดขึ้นหนึ่งปีหลังจากเหตุการณ์ใน Tales of ARISE นอกจากนี้ยังรวมถึงภารกิจเพิ่มเติม ชุดเครื่องแต่งกาย ไอเทม และเนื้อหาอื่น ๆ อีกมากมาย
ประกาศยุติการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บางรายการและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุน Tales of ARISE อย่างต่อเนื่องเนื่อง จากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2026 การจำหน่ายฉบับดิจิทัลจึงสิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2026 โปรดดูประกาศอย่างเป็นทางการที่นี่
