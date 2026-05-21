"Game of Thrones: Kingsroad" พร้อมเปิดศึกบนมือถือแล้ววันนี้!

เน็ตมาร์เบิ้ล ผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่เกมคุณภาพสูงชั้นนำ ประกาศเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่อย่างเป็นทางการสำหรับเกม Game of Thrones: Kingsroad ส่งมอบประสบการณ์สุดเข้มข้นบนแพลตฟอร์มมือถือแล้ววันนี้
หลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเวอร์ชัน PC เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา Game of Thrones: Kingsroad ได้รับคะแนนรีวิวจากผู้เล่น ‘แง่บวกเป็นส่วนมาก’ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเสียงตอบรับที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นจากผู้เล่นทาง Steam ด้วยการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ ผู้เล่นสามารถสัมผัสความสนุกบนแพลตฟอร์มมือถือได้ทั้งบน Google Play และ Apple App Store
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ ทางเน็ตมาร์เบิ้ลกำลังจัดกิจกรรมเปิดตัวทั้งหมดสี่กิจกรรมภายในเกม ซึ่งรวมถึงสองกิจกรรมเช็กชื่อและอีกสองกิจกรรมที่อิงตามความคืบหน้าซึ่งเชื่อมโยงกับระดับความสำเร็จและการทำภารกิจเสร็จสมบูรณ์ ผู้เล่นสามารถรับรางวัลต่าง ๆ อาทิ คอสตูมคนเถื่อนหายาก และสัตว์ขี่กวางเอลก์ระดับสูง, กล่องวัตถุโบราณตำนาน และอีกมากมายผ่านกิจกรรมเหล่านี้
Game of Thrones: Kingsroad ส่งมอบประสบการณ์การเล่นเกมด้วยการเล่าเรื่องที่น่าติดตามที่สร้างขึ้นจากลิขสิทธิ์ Game of Thrones โลกเปิดกว้างอันกว้างใหญ่ที่ดำเนินเรื่องราวในเวสเทอรอส การต่อสู้แอ็กชันที่สมจริง และสามคลาสที่แตกต่างกันซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากซีรีส์ต้นฉบับ เกมได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์เกม RPG แอ็กชันแบบโอเพนเวิลด์คุณภาพสูงที่จำลองจักรวาลดั้งเดิมขึ้นใหม่ได้อย่างสมจริง
Game of Thrones: Kingsroad เป็นเกม RPG โอเพนเวิลด์ที่สร้างจากซีรีส์ดราม่าต้นฉบับ ‘Game of Thrones’ อันโด่งดังของ HBO ซึ่งได้รับรางวัล Emmy และ Golden Globe เกมนี้ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจาก Warner Bros. Interactive Entertainment ในนามของ HBO
