"Summoners War" ชวนผู้เล่นไทยร่วมงานออฟไลน์ ฉลองครบรอบ 12 ปี

Com2uS ชวนบุกงานออฟไลน์สุดยิ่งใหญ่ “12 Years Sky Arena Carnival” ฉลองครบรอบ 12 ปีของเกม Summoners War เตรียมขึ้นที่ Gaysorn Amarin ชั้น G วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคมนี้
ภายในงานอัดแน่นด้วยกิจกรรม ของรางวัล และประสบการณ์สุดพิเศษที่จัดมาเพื่อแฟนเกมชาวไทยโดยเฉพาะ โดย 200 คนแรก จะได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและของรางวัลภายในงาน ได้แก่
• คูปองโค้ดแจกใหญ่ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมครบทุกฐาน รับไปเลย คัมภีร์ในตำนาน x1, คัมภีร์แสงมืด x1, คัมภีร์เวทมนตร์ x20 และคริสตัล x500
• การ์ดโฮโลแกรมพรีเมียม 12 ปี มีให้สะสมทั้งหมด 6 แบบ
• Lucky Draw 12 ปี จัดหนัก 112 รางวัล พร้อมของ Exclusive เพิ่มเติมอีกเพียบ!
การแข่งขันติดขอบเวที 2 รายการ 2 สไตล์
ปีนี้มีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมฐานและกิจกรรมบนเวทีกับอินฟลูชื่อดังมากมายให้ทุกคนได้ร่วมสนุกตลอดวัน พร้อมชมทัวร์นาเมนต์สุดเดือด
• Influencer Showmatch นั่งผ่อนคลายชิล ๆ รับชมอินฟลูคนโปรดตีกัน รับประกันความโหดมันส์ฮา
- คู่ที่ 1 NAKLAS GAMER vs Shipdont
- คู่ที่ 2 OhBIGz vs 2noobs
• Master Ascension ส่งเสียงเชียร์ให้ดังลั่น ร่วมเป็นสักขีพยานในรอบ Semi Finals & Grand Final เงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท
รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมงาน
• วันที่ 23 พฤษภาคมนี้ แม้ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า ทุกท่านก็ยังสามารถเข้าร่วมงานแบบ Walk-in ได้ในวันงาน
• โดยผู้ที่ต้องการเข้าร่วมแบบ Walk-in จะต้องแสดงหลักฐาน ID ซัมมอนเนอร์เลเวล 50 ขึ้นไป ณ จุดลงทะเบียน
• ย้ำอีกครั้ง สิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมงานแบบ Walk-in จะจำกัดเพียง 200 คนแรกเท่านั้น มาก่อน มีสิทธิ์ก่อน โดย 200 คนแรกจะได้รับ Wristband สำหรับแลก "ไอเทมโค้ด" เมื่อเล่นกิจกรรมตามฐาน และสิทธิ์ "จับรางวัล Lucky Draw 112 รางวัล" ผู้ที่มาหลังจากนี้จะไม่สามารถรับรางวัลดังกล่าว
เตรียมตัวมาสนุกและร่วมสร้างโมเมนท์สุดประทับใจไปด้วยกันในงาน 12 Years Sky Arena วันที่ 23 พฤษภาคมนี้ กับการฉลองครบรอบ 12 ปี Summoners War ที่ขนทั้งกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ของรางวัลจัดเต็ม และการแข่งขันสุดเดือดมาให้แฟนเกมชาวไทยได้สัมผัสแบบใกล้ชิด บอกเลยว่าเข้มข้นตลอดทั้งวัน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอมมูนิตี้ทางการของ Summoners War และแฟนเพจ Summoners War
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*