ทีมสร้าง Splitgate เปิดตัวเกมยิงชิ่งกำแพงที่ได้แรงจูงใจจาก Titanfall

หลังเลียนแบบ เฮโล ไปแล้วในผลงานก่อนหน้า ล่าสุดทางสตูดิโอ 1047 Games ได้หวนกลับมาเปิดจักรวาลเกมชูตติ้งใหม่ที่คุณต้องต่อสู้เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ในสมรภูมิ
1047 Games ทีมพัฒนาผู้อยู่เบื้องหลังซีรีส์เกม Splitgate ออกมาประกาศเปิดตัว EMPULSE เกมแนวยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งแบบ 6 ต่อ 6 สำหรับแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series และ PC ผ่าน Steam โดยเตรียมเปิดให้เล่นในรูปแบบ Early Access ภายในปี 2026
EMPULSE คือเกมยิงต่อสู้แบบรวดเร็วฉับไว ที่คุณต้องเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยการเคลื่อนไหวและอาวุธที่เหนือกว่าบนท้องถนนในเมือง Freehold เมืองสมัยใหม่หลังยุคยูโทเปีย ผู้เล่นทั้งสองทีมจำเป็นต้องแข่งขันชิงชัยกันเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ยักษ์ที่สามารถพลิกสถานการณ์ของสงคราม
การเคลื่อนไหวถือเป็นหัวใจหลักของเกมนี้ ผู้เล่นสามารถวิ่งบนกำแพงไปข้างหน้า ไปข้างหลัง เหวี่ยงตัวด้วยตะขอเกี่ยว กระโดดจากแท่นโฮโลจัมป์ และเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นผิวด้วยระเบิดสีเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธวิธี ทุกเขตในเมืองฟรีโฮลด์ล้วนมอบพื้นผิว ความสูง และเส้นทางให้คุณเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวต่างๆเพื่อค้นหาจังหวะการเล่นในแบบฉบับของตัวเอง
สำหรับหุ่นยนต์รบที่ผู้เล่นควบคุมได้นั้นจะปรากฏขึ้นบนแผนที่ พร้อมกับอาวุธหนัก ความสามารถพิเศษ และพลังชีวิตอันมหาศาล ฉะนั้นการยึดครองหุ่นยนต์จึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะ ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้กลยุทธ์ยึดหุ่นตัวใดตัวหนึ่งเพื่อใช้มันต่อสู้ครองสนามรบข้างหน้า หรือเลือกรวมกำลังพลคนในทีมแล้วมุ่งไปกำจัดทำลายหุ่นยนต์ซะเพื่อพลิกสถานการณ์ ก็ล้วนทำได้เช่นเดียวกัน
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
