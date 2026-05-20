AIS x Dutch Mill เปิดสมรภูมิ S Series 2026 เฟ้นหาแชมป์อีสปอร์ตมัธยม

AIS เดินหน้าขับเคลื่อนวงการอีสปอร์ตไทย เปิดตัวโครงการ AIS eSports S Series Thailand Championship 2026 by Dutch Mill เวทีการแข่งขันอีสปอร์ตระดับประเทศสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา เตรียมเปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้
AIS eSports S Series Thailand Championship 2026 by Dutch Mill การแข่งขันอีสปอร์ตระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่กลับมาจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 พร้อมการสนับสนุนจากนมเปรี้ยวดัชมิลล์ และ ZEED 5G ซิม ที่เข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพด้านการเชื่อมต่อ เพื่อให้เยาวชนสามารถเข้าถึงการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพ โดยปีนี้มีการยกระดับการแข่งขันให้เข้มข้นและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ผ่านการขยายความร่วมมือกับภาครัฐระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม สโมสร ชมรมอีสปอร์ต และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อร่วมสร้าง Ecosystem อีสปอร์ตระดับเยาวชนให้แข็งแรง ตั้งแต่ระดับโรงเรียน จังหวัด ภูมิภาค ไปจนถึงรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาอายุ 11-18 ปี เข้าร่วมแข่งขันฟรีใน 2 เกมยอดนิยม ได้แก่ Arena of Valor (ROV) และ EA SPORTS FC Mobile (FCM) เพื่อชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 1,600,000 บาท พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน AIS PLAY, YouTube AIS PLAY และ Facebook AIS eSports Tournament โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป พร้อมกิจกรรม Roadshow ตามสถานศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ก่อนเข้าสู่การแข่งขันรอบคัดเลือก เพื่อเฟ้นหาตัวแทนแต่ละจังหวัดและแต่ละภูมิภาค ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2569 ก่อนปิดท้ายด้วยการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2569
นางเบญจพร กำเพ็ชร หัวหน้าส่วนงานการตลาดกลุ่มลูกค้าพรีเพด เอไอเอส กล่าวว่า “AIS มองเห็นศักยภาพของเยาวชนไทยในโลกเกมและอีสปอร์ตที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงสะท้อนความสามารถด้านการแข่งขัน แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะสำคัญของคนรุ่นใหม่ ทั้งการคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบ การเคารพกติกา และน้ำใจนักกีฬา โครงการ AIS eSports S Series จึงเป็นมากกว่าเวทีแข่งขัน แต่เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้เด็กมัธยมทั่วประเทศได้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง และต่อยอดสู่เส้นทางอีสปอร์ตในระดับที่สูงขึ้น โดยอีกหนึ่งความพิเศษของปีนี้ คือการสนับสนุนจาก ZEED 5G ซิม ในฐานะซิมสำหรับวัยทีน ที่เหมาะกับกลุ่มเกมเมอร์ ที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้โครงการแบบครบวงจร ทั้งการสนับสนุนเงินรางวัล, แพ็กเกจ Unlimited Internet Data ระยะเวลา 3 เดือน จำนวนกว่า 300 ซิม สำหรับผู้ชนะการแข่งขันรอบ Qualifier รวมถึงการสนับสนุนซิมสำหรับผู้สมัครแข่งขันกว่า 15,000 ซิม เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเชื่อมต่อและการเข้าถึงการแข่งขันตลอดโครงการ นอกจากนี้ ZEED 5G ซิม ยังร่วมสนับสนุน กิจกรรม Bootcamp สำหรับนักกีฬาอีสปอร์ตที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ครอบคลุมทั้งสถานที่ การเดินทาง ที่พัก อาหาร และชุดแข่งขัน เพื่อให้นักกีฬาได้เตรียมความพร้อมอย่างมืออาชีพก่อนขึ้นสู่เวทีตัดสินแชมป์ประเทศ”
คุณปนัสยา พันธาภา ผู้จัดการผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวดัชมิลล์ กล่าวว่า “ดัชมิลล์ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนเยาวชนไทยในหลากหลายมิติ และรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ AIS eSports S Series อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพราะเราเชื่อว่าอีสปอร์ตเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สร้างสรรค์ที่ช่วยให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ ฝึกฝนวินัย เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และต่อยอดความฝันของตัวเองได้อย่างจริงจัง สอดคล้องกับแนวทางของดัชมิลล์ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย ความคิด และทักษะสำคัญสำหรับอนาคต การร่วมมือกับ AIS ในปีนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันวงการอีสปอร์ตระดับมัธยมของไทยให้เติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่กล้าคิด กล้าลงมือทำ และก้าวสู่เป้าหมายของตัวเองอย่างมั่นใจ”
สำหรับการแข่งขันในปีนี้ AIS ออกแบบรูปแบบการแข่งขันให้เข้าถึงนักเรียนได้กว้างและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ผ่าน 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ การคัดเลือกตัวแทนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ครอบคลุมกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ, การแข่งขันรอบ Open ระดับภูมิภาค 9 ภูมิภาคทั่วประเทศ และการคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด เพื่อค้นหาทีมเข้าสู่รอบต่อไป โดยเกม ROV จะมีทั้งการแข่งขัน Offline คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด และ รอบ Online Open คัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาค ขณะที่ EA SPORTS FC Mobile จะจัดแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงเวทีอีสปอร์ตให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ผ่านศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ และเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทุกพื้นที่ได้แสดงศักยภาพอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ ผู้ชนะการแข่งขันเกม EA SPORTS FC Mobile รอบชิงแชมป์ระดับประเทศ ยังจะได้รับรางวัลพิเศษจาก AIS PLAY เป็นแพ็กเกจรับชมฟุตบอล Premier League ฟรี นาน 1 ปี
AIS eSports S Series Thailand Championship 2026 by Dutch Mill จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับอีสปอร์ตระดับมัธยมศึกษาของไทย จากเวทีการแข่งขันสู่ระบบนิเวศที่เชื่อมโยงเยาวชน โรงเรียน ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อ แพลตฟอร์ม และคอมมูนิตี้เกมเมอร์เข้าด้วยกันอย่างครบวงจร พร้อมตอกย้ำเป้าหมายของ AIS ในการสร้างเวทีอีสปอร์ตระดับประเทศที่เข้าถึงเยาวชนทั่วไทย และผลักดันนักกีฬาอีสปอร์ตหน้าใหม่ให้ก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นใจ โรงเรียนและนักเรียนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครและข่าวสารการแข่งขันได้ที่ Facebook: AIS eSports Tournament รวมถึงช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละโรงเรียนและจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ
