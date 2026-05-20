ครีเอเตอร์ไทยไประดับโลก! "มนต์รักพิศวาส" จากเกม The Sim เข้าชิงรางวัลที่คานส์

ช่อง Roger films (โรเจอร์ ฟิล์ม) ครีเอเตอร์ในสังกัด OSx Network เตรียมเฉิดฉายที่พรมแดงเมืองคานส์ หลังส่ง "มนต์รักพิศวาส" ที่สร้างจากเกม The Sims ติดโผเข้าชิงรางวัลเทศกาล Cannes Film Awards 2026
ช่อง Roger films (โรเจอร์ ฟิล์ม) เป็นครีเอเตอร์แนวสร้างสรรค์คอนเทนต์ประเภทละคร และรายการวาไรตี้จากเกมที่เป็นตำนานอย่าง The Sims โดย "มนต์รักพิศวาส" Machinima The Sims 4 (มาชีนิมา เดอะ ซิม 4) เป็นละครแนว Musical ที่ติดโผหนึ่งใน 279 เรื่องที่ได้เข้าชิงรางวัลเทศกาล Cannes Film Awards 2026 สาขา new generation game จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั่วโลกกว่า 2,538 เรื่อง
เต้ - วิศรุต จิปิภพ เจ้าของช่อง Roger films เผยความรู้สึกที่ได้เข้าชิงในครั้งนี้ว่า “รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากครับ ที่เราสามารถพางาน Machinima ของเราเองไปได้ไกลขนาดนี้ ยิ่งพอเป็นงานที่จัดในประเทศฝรั่งเศส แหล่งกำเนิดงานศิลปะภาพยนตร์ที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็ก ๆ ก็เลยรู้สึกปลื้มมากเป็นพิเศษ เราได้แรงบันดาลใจในการทำโปรเจกต์นี้จากเกม The Sims โดย "มนต์รักพิศวาส" เราสร้างผ่านการเซ็ตฉากและบันทึกภาพจากภายในเกมรวมไปถึงการเล่าเรื่องแบบ 100% โดยไม่มีการใช้ AI แต่เราดึง AI เข้ามาช่วยเพิ่มอรรถรสในเรื่องของดนตรีเท่านั้น ซึ่งโปรเจกต์นี้ถือเป็นการทดลองครั้งแรกของช่องกับแนว Machinima Musical ถือว่าเป็นอะไรใหม่ ๆ กับช่องมาก และตัวละครในเรื่องได้รับแรงบันดาลใจโดยตรงจากตัวตนจริงของนักพากย์เสียงแต่ละคนอีกด้วย ก็อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยให้เรื่อง "มนต์รักพิศวาส" เอารางวัลกลับมาให้เราและคนไทยด้วยครับ”
นอกจาก "มนต์รักพิศวาส" จะได้เข้าชิงในงาน CANNES FILM AWARDS 2026 แล้ว ยังเคยกวาดรางวัลจากงาน Bangkok Movie Awards 2026 : Bangkok Society of Film Critics –(มนตร์รักพิศวาส) /Official Selection: Liberty Films Festival, Athens, Greece (มนตร์รักพิศวาส) และ Official Selection: Best MachinimaTouchstone Independent International Film Festival, LA, USA (มนตร์รักพิศวาส) อีกด้วย
CANNES FILM AWARDS 2026 เป็นงานประกาศรางวัลภาพยนตร์เมืองคานส์ 2026 ยังคงเป็นเวทีสําหรับทั้งผู้สร้างภาพยนตร์หน้าใหม่และผู้สร้างภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียง แสดงให้เห็นถึงความหลากหลาย และมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นของภูมิทัศน์ภาพยนตร์อิสระระดับนานาชาติ ส่งกำลังใจไปคานส์พร้อมกันในวันที่ 27 มิถุนายนนี้ ณโรงภาพยนตร์ Olympia เมือง Cannes ประเทศฝรั่งเศส
สามารถรับชม "มนต์รักพิศวาส" และสามารถติดตามคอนเทนต์อีกมากมายได้ที่ช่อง Roger films
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*