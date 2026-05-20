"World of Tanks: HEAT" เปิดสมรภูมิเล่นฟรี 26 พ.ค.

เกมยิงยานพาหนะยุทธวิธียุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เตรียมเปิดให้บริการเต็มสูบบนทั้งเครื่องพีซีและคอนโซลในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
ล่าสุดทาง Waraming ได้ออกมาประกาศกำหนดวันดีเดย์แล้วสำหรับ World of Tanks: HEAT ผลงานเกมยิงรถถังยุทธการในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่มีแผนเปิดให้บริการดาวน์โหลดเล่นฟรีทั้งบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series และ PC ผ่าน Steam ในวันที่ 26 พฤษภาคมปี 2026 นี้
ตัวเกมถูกสร้างขึ้นใหม่หมดจดบนเอนจิ้นที่เป็นกรรมสิทธิ์และพัฒนาขึ้นภายในบริษัท Wargaming เอง เทคโนโลยีนี้มอบภาพกราฟิกที่ทันสมัยและสภาพแวดล้อมที่ดูสมจริง พร้อมทั้งช่วยให้การเล่นเกมรวดเร็ว ตอบสนองได้ดี และได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่นบนฮาร์ดแวร์หลากหลายประเภท
ในช่วงเปิดตัวผู้เล่นจะได้สัมผัสกับตัวละครเอเจนต์ทั้ง 8 ที่แบ่งคลาสออกเป็นสายพิทักษ์ป้องกัน สายบุกจู่โจม และสายพลแม่นปืน รวมถึงได้ขึ้นขับเหล่ายานเกราะที่ปรับแต่งได้อิสระทั้ง 15 รูปแบบ เข้าปะทะต่อสู้กันในศึกสงคราม PvP บน 8 แม็พแผนที่ที่มีสภาพภูมิประเทศอันหลากหลาย ผ่าน 4 โหมดการเล่นหลักอย่าง Hardpoint, Control, Kill Confirmed และ Conquest
World of Tanks: HEAT จะมีให้เล่นครอบคลุมทั้งบน PC (Wargaming Game Center และ Steam), Steam Deck, PlayStation 5, Xbox Series X|S และ NVIDIA GeForce NOW นอกจากนี้ตัวเกมยังรองรับการเล่นร่วมกันและการโอนย้ายความคืบหน้าข้ามไปมาระหว่างแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบ
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
