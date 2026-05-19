"The Adventures of Elliot" แบบแผ่นบน PS5/Switch2 พร้อมขาย 18 มิ.ย.นี้

Bandai Namco ร่วมกับ SQUARE ENIX ประกาศวางจำหน่ายเกม "The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" รูปแบบแผ่นบน PlayStation 5 และ Nintendo Switch 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันที่ 18 มิถุนายนนี้
ในเกม The Adventures of Elliot: The Millennium Tales คู่หู "เอลเลียต" และ "เฟย์" จะเดินทางท่องไปในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ครอบคลุมสี่ยุคสมัย เต็มไปด้วยกองทัพศัตรู ถ้ำลับ และซากปรักหักพังโบราณ เอลเลียตสามารถใช้อาวุธได้เจ็ดประเภท ตั้งแต่ดาบสำหรับการต่อสู้ระยะประชิด ไปจนถึงโซ่และเคียวอเนกประสงค์ที่สามารถดึงศัตรูเข้ามาใกล้ได้
อาวุธแต่ละชิ้นสามารถปรับแต่งได้ผ่าน Magicite ทำให้ผู้เล่นสามารถปรับแต่งสไตล์การต่อสู้ของตนเองได้ ส่วนเวทมนตร์ของเฟย์นั้นทรงพลังทั้งในและนอกสนามรบ ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีศัตรู การเก็บไอเทมที่เข้าถึงยาก หรือการช่วยเหลือในการสำรวจ ตัวเกมยังมีฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุงหลายอย่างตามคำติชมจากเดโมเปิดตัว (สามารถดาวน์โหลดได้บน Nintendo Switch 2) รวมถึงความเร็วในการเคลื่อนที่ที่เร็วขึ้นสำหรับเอลเลียต การปรับปรุงเมนูทางลัดอาวุธ และตัวเลือกความยากเพิ่มเติม
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการผจญภัย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้เล่นที่สั่งซื้อเกมล่วงหน้าจะได้รับ Elliot’s Departure Pack ซึ่งประกอบด้วยไอเท็มต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เอลเลียตได้เปรียบ รวมถึงเครื่องประดับ Departure Brooch ที่เพิ่มปริมาณเงินและเศษ Magicite ที่ศัตรูดรอป และ Magicite สำหรับดาบเพิ่มพลังโจมตี
นอกจากเกมเวอร์ชันดิจิทัล Standard แล้ว ยังมีเวอร์ชัน Digital Deluxe ให้สั่งจองล่วงหน้า ซึ่งประกอบด้วยเครื่องประดับ Fairy Bangle, กำไลข้อเท้า Cherry Blossom และแหวน Roselle
นอกจากนี้เวอร์ชันแผ่นเกมยังมี Collector’s Edition วางจำหน่ายด้วย โดยเวอร์ชันนี้ประกอบด้วยเกมหลัก พร้อมด้วย Original Soundtrack และนาฬิกาตั้งโต๊ะรูปปั้น Faie
"The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" จะวางจำหน่ายแบบแผ่นบน PlayStation 5 และ Nintendo Switch 2 วันที่ 18 มิถุนายนนี้ ส่วนเวอร์ชันดิจิทัลวางจำหน่ายบน PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam และ Microsoft Store พร้อมให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้ว
