Master Ball League 2025-26 Thailand ทำลายสถิติผู้เข้าร่วมงานสูงสุด!

Master Ball League 2025-2026 Thailand การแข่งขันโปเกมอนอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคมที่ผ่านมา สามารถทำลายสถิติผู้เข้าร่วมงานสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มจัดการแข่งขันในประเทศไทย
ตลอดระยะเวลา 2 วันของการแข่งขัน มีผู้เล่นจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก รวมทั้งสิ้น 2,642 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 137% ถือเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์การจัดงานแข่งขันโปเกมอนแบตเทิลในประเทศไทย
ในจำนวนนี้ แบ่งเป็นผู้เล่นที่เข้าร่วมแข่งขันในทัวร์นาเมนต์หลัก 1,115 คน และผู้ที่มาร่วมกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้สำหรับผู้เข้าร่วมทั่วไปอีก 1,527 คน ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของโปเกมอนคอมมิวนิตี้ในประเทศไทย และพิสูจน์ให้เห็นว่ากระแสการแข่งขันในภูมิภาคนี้กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
การแข่งขันในแต่ละประเภทดำเนินไปอย่างดุเดือด เหล่าผู้เล่นต่างแสดงฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมมากมายที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงาน พร้อมสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินได้ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นมือใหม่หรือมือโปร
กิจกรรมเสริมที่จัดเตรียมไว้ให้แฟน ๆ ได้ร่วมสนุกกันอย่างจุใจในงานครั้งนี้ ได้แก่ ซุ้มทดลองเล่น Nintendo Switch 2, Pokémon MEZASTAR และกิจกรรมสอนเล่นโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมสำหรับผู้เล่นมือใหม่ เป็นต้น
ผู้เข้าแข่งขันที่คว้าอันดับต้นในแต่ละประเภทจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 2026 Pokémon World Championships ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2569 ที่เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพิสูจน์ฝีมือบนเวทีระดับโลกในฐานะตัวแทนประเทศไทย
การแข่งขันปิดฉากลงด้วยนัดชิงชนะเลิศที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชม ด้วยกลยุทธ์การต่อสู้ระดับเหนือชั้นและการเล่นที่ดุเดือดเร้าใจ ท่ามกลางบรรยากาศในสถานที่จัดงานที่เต็มไปด้วยความคึกคัก
ตามมาด้วยพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่คว้าอันดับต้นในแต่ละประเภท ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดีและความอบอุ่น พร้อมคำชื่นชมฝีมือและความพยายามของผู้เข้าร่วมทุกคน
จากนี้ Master Ball League จะยังคงเดินหน้าสนับสนุนและส่งเสริมทุกคนที่มีความหลงใหลในการแบตเทิลโปเกมอน เพื่อให้วงการโปเกมอนในประเทศไทยเติบโตต่อไป
