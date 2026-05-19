"ARES" เกมแอคชั่นสุดล้ำจาก Com2uS เปิดทดสอบทั่วโลกแล้ว!

Com2uS Holdings เปิดทดสอบ "ARES" เกม Action RPG เน้นประสบการณ์การต่อสู้อันน่าตื่นเต้น พร้อมทดสอบรอบ Early Preview ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม ทั้งบนมือถือและพีซี ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงครึ่งหลังของปีนี้
ในการทดสอบรอบ Preview ผู้เล่นจะได้สำรวจภูมิภาคสำคัญ ๆ ในเกมอย่างทุ่งเอดัน ภูเขาลูน่า และหมู่เกาะออคูลัสไปพร้อมกับเล่นเนื้อหาหลัก ตลอดจนภารกิจ Co-op และศึกจู่โจมขนาดใหญ่ โดย Com2uS ตั้งเป้าจะรวบรวมความคิดเห็นอันมีค่าจากผู้เล่นทั่วโลกและสร้างฐานแฟนคลับในช่วงต้นก่อนเกมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อวางรากฐานให้เกมประสบความสำเร็จระดับโลกในระยะยาว
นอกจากนี้ เวอร์ชันโกลบอลรอบนี้ ยังปรับโครงสร้างจากแอคชั่น MMORPG แบบเดิมให้เป็นแอคชั่น RPG ที่เน้นเล่นคนเดียว เป็นการพัฒนาตามทิศทางความนิยมของผู้เล่นทั่วโลกที่เน้นเล่นเกมแบบลุยเดี่ยวมันส์ ๆ มากกว่าเล่นแบบหลายคน ตัวเกมจะดำเนินไปด้วยเนื้อเรื่องเข้มข้นในโลกอนาคตสุดล้ำ ผสานกับระบบต่อสู้ที่ขับเคลื่อนด้วยการสลับ "สูท" ไปมา โดยจะให้ความสำคัญกับเนื้อหาสำหรับผู้เล่นคนเดียวในช่วงเริ่มต้น เพื่อให้ผู้เล่นปรับตัวเข้ากับเกมได้อย่างเป็นธรรมชาติ และนอกจากนี้ยังมีโหมด Co-op PvE, เนื้อหา Endgame ประจำเทศกาล และโหมด PvP ทางเลือก เพื่อให้ผู้เล่นพึงพอใจและได้ระเบิดความมันส์ไปกับการแข่งขันสุดตื่นเต้น
ARES: THE IRON VANGUARD เวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุงจากความคิดเห็นของผู้เล่นทั่วโลก มีกำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงครึ่งปีหลังนี้ พร้อมยกระดับประสบการณ์แอคชั่น RPG สุดล้ำให้เข้มข้นยิ่งกว่าเดิม ผู้เล่นสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Early Preview รอบโกลบอล รวมถึงข่าวสารและอัปเดตล่าสุดได้ผ่านช่องทางทางการของเกม
ดาวน์โหลดเกม ARES เพื่อเข้าร่วมทดสอบรอบ Early Preview ได้ทั้ง PC และ Android
