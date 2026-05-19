นินเทนโด เปิดตัวเกมมือถือใหม่ เปลี่ยนรูปถ่ายให้กลายเป็นเรื่องสนุก!

Pictonico! แอพพลิเคชันที่สามารถเปลี่ยนรูปถ่ายของคุณให้กลายสภาพเป็นมินิเกม เตรียมเปิดให้บริการดาวน์โหลดฟรีในช่วงปลายเดือนนี้
นินเทนโด ออกมาประกาศเปิดตัว Pictonico! แอพพลิเคชันเกมสุดสร้างสรรค์ที่จะแปรเปลี่ยนภาพถ่ายจากกล้องมือถือของคุณให้กลายเป็นมินิเกม โดยตัวแอพฯมีกำหนดเปิดให้บริการดาวน์โหลดฟรีบนทั้งระบบ iOS ผ่าน App Store และระบบ Androidผ่าน Google Play ในวันที่ 28 พฤษภาคมปี 2026
ภายในจะบรรจุรวบรวมมินิเกมสั้นๆเอาไว้หลากหลายมากกว่า 80 รูปแบบ ซึ่งมีไล่ตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงระดับยากมาก อาทิเช่น มินิเกมหลบหลีกบอส, มาสก์หน้า, ถอนขนจมูก, หยุดเสียงร้องของเด็ก, กระโดดร่ม, แกะผ้าพันมัมมี่ หรือช่วยให้เจ้านายหายหิว โดยคุณสามารถทดลองเล่นเดโมมินิเกมบางส่วนได้ฟรี แต่ถ้าอยากปลดล็อกมินิเกมทั้งหมดจำเป็นจะต้องกดจ่ายซื้อตัวเกมเวอร์ชันเต็มเสียก่อน
Pictonico! คือเกมที่เริ่มเล่นได้ฟรีและสามารถจ่ายซื้อทีหลังหากถูกใจอยากเล่นต่อคล้ายๆกับกรณีของเกม Super Mario Run โดยระหว่างการเล่นคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อออนไลน์ตลอดเวลา ยกเว้นเพียงแค่ช่วงเปิดเกมครั้งแรกกับตอนจ่ายซื้อเนื้อหาเพิ่มเติมเท่านั้น ขณะเดียวกันรูปภาพที่คุณถ่ายหรือเก็บไว้ในเมมโมรี่จะไม่ถูกส่งไปยังนินเทนโด ฉะนั้นสบายใจได้เลย
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*