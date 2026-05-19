"เพลย์สเตชัน พลัส" ราคาขยับขึ้น เดือนละ 1 ดอลฯ

โซนี่ ประกาศปรับอัตราค่าบริการ PlayStation Plus ขึ้นอีกครั้ง โดยอ้างเหตุผลว่าเป็นผลพวงจากสภาวะตลาดในปัจจุบัน
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป ทางบริษัท โซนี่ จะปรับขึ้นค่าบริการ PlayStation Plus สำหรับลูกค้าใหม่ในบางภูมิภาค โดยราคาใหม่จะสตาร์ทเริ่มต้นที่ 10.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ / 9.99 ยูโร / 7.99 ปอนด์สเตอร์ลิง สำหรับการสมัครสมาชิก 1 เดือน และ 27.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ / 27.99 ยูโร / 21.99 ปอนด์สเตอร์ลิง สำหรับการสมัครสมาชิก 3 เดือน
โดยทาง โซนี่ ชี้แจงให้เหตุผลว่าสืบเนื่องมาจาก "สภาวะตลาดในปัจจุบัน" ซึ่งการปรับเปลี่ยนค่าสมัครสมาชิกรายเดือนที่เพิ่มขึ้น 1 ดอลลาร์ และค่าสมัครสมาชิกแบบสามเดือนที่เพิ่มขึ้น 3 ดอลลาร์นี้ จะไม่มีผลกับผู้สมัครสมาชิกปัจจุบัน (ยกเว้นในตุรกีและอินเดีย) เว้นเสียแต่ว่าการสมัครสมาชิกที่มีอยู่นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือหมดสิ้นอายุลง
Starting May 20, PlayStation Plus prices for new customers will increase in select regions. Due to ongoing market conditions, prices will start at $10.99 USD / €9.99 EUR / £7.99 GBP for 1-month subscriptions and $27.99 USD / €27.99 EUR / £21.99 GBP for 3-month subscriptions.…— PlayStation (@PlayStation) May 18, 2026
ก่อนหน้านี้ทาง โซนี่ เองก็เพิ่งปรับขึ้นราคาฮาร์ดแวร์เครื่อง PS5 ไปหมาดๆเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่า "ได้รับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจโลก" อย่างไรก็ตาม ยังไม่แน่ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อแพคเกจ PS Plus Essential แบบ 12 เดือนหรือ PS Plus ระดับชั้นอื่นๆที่สูงขึ้นไปด้วยหรือไม่
หลังทราบข่าว เหล่าแฟนคลับเพลย์สเตชันต่างแสดงปฏิกิริยาเชิงลบเป็นส่วนใหญ่ โดยบางคนกล่าวว่า PlayStation Plus ไม่ควรเป็นข้อกำหนดสำหรับการเล่นเกมออนไลน์ตั้งแต่แรก และการขึ้นราคาครั้งใหม่นี้ก็ยิ่งทำให้การเล่นเกมบน PlayStation มีราคาแพงขึ้นไปอีก ขณะที่บางคนก็ตำหนิ โซนี่ ที่อ้างสภาวะตลาดทั้งที่คู่แข่งอย่าง ไมโครซอฟต์ เพิ่งปรับลดราคา Xbox Game Pass ไปไม่กี่สัปดาห์ก่อน
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
ign
thegamer
