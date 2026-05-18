อดีตมือเขียนบท Half Life เผยการสร้างภาคต่อไม่ง่าย เพราะเกมเมอร์ยึดติดเกินไป!

ยังคงไร้วี่แววภาคต่อ เมื่ออดีตนักเขียนบทของ Valve ออกมาเปิดเผยในช่อง YouTube ส่วนตัวว่า เขาไม่อยากกลับมาเขียนบทเกม "Half Life 3" เพราะกลัวถูกแฟนเกมต่อว่า แม้เขาจะเป็นหนึ่งในผู้สร้างเรื่องราวของ Half Life ก็ตาม
Chet Faliszek อดีตนักเขียนคนสำคัญของ Valve ซึ่งมีส่วนร่วมในผลงานเกมมากมาย อาทิ Half Life (เขียนร่วมกับ Marc Laidlaw), Portal และ Evolve ได้เน้นย้ำว่าการออกมาพูดถึง "Half Life 3" ครั้งนี้ไม่มีความหมายอื่นแอบแฝง และไม่มีอะไรที่กำลังทำหรือดำเนินการอยู่ เขาเพียงแค่ตอบโต้คำกล่าวอ้างของผู้เล่นที่ว่า การสร้าง "Half Life 3" เป็นเรื่องง่ายสำหรับ Valve และพวกเขาสามารถพัฒนาเนื้อเรื่องได้ตามที่พวกเขาต้องการ
คุณ Faliszek กล่าวว่า สำหรับบางคนพัฒนาการเนื้อเรื่องให้เป็นไปในทิศทางใดก็ได้ตามที่พวกเขาต้องการนั้นอาจเป็นเรื่องง่าย แต่แฟน ๆ ในยุคปัจจุบันบางคนมีความหลงใหลอย่างมากกับการสร้างโลกและภูมิหลังที่ลึกซึ้ง เขาไม่อยากแตะต้องผลงานที่มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์หรือการสร้างโลกที่แน่นอนอยู่แล้วโดยเฉพาะ "Half Life" เพราะอาจถูกตำหนิจากผู้ที่ยึดติดกับฉากหลังที่ถูกกำหนดไว้ และมาบ่นว่าเขาเปลี่ยนแปลงภูมิหลังของเกมให้ต่างไปจากเดิม
ในวิดีโอ เขาบอกว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเจรจาร่วมงานกับ Bungie แต่เกมของ Bungie นั้นมีการสร้างโลกที่กว้างขวางมาก มีรายละเอียดมากมายจนนับไม่ถ้วน เขาไม่อยากถูกจำกัดงานเขียนภายใต้กรอบนั้น การสร้างภาคต่อใด ๆ ก็ตามจะเป็นฝันร้ายที่เลวร้ายซึ่งเขาไม่อยากเจอ
"ผมไม่อยากแตะมันเลยด้วยซ้ำ ต่อให้ผมต้องใช้ไม้ขนาดสิบฟุตไปแตะมัน ต่อให้มีปืนแรงโน้มถ่วงกั้นระหว่างผมกับไม้ ผมก็จะไม่ทำ ต่อให้ผมต้องใช้แขนหุ่นยนต์จากเรื่อง "Half Life" มาช่วยจับไม้ ผมก็จะไม่แตะมันอยู่ดี" คุณ Faliszek กล่าวทิ้งท้าย
