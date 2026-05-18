"Forza Horizon 6" ยอดผู้เล่นทะลุล้าน แม้ยังไม่เปิดขายแบบเต็มสูบ

ประสบความสำเร็จทิ้งห่างภาคก่อนไกลเป็นกิโลฯ สำหรับผลงานเรซซิ่งตะลุยแดนซามูไรที่มีคนเข้าไปร่วมสนุกจนล้านแตกไปเรียบร้อย ทั้งที่ตัวเกมเวอร์ชัน Standard Edition และเวอร์ชัน Game Pass ยังไม่วางจำหน่ายเลยด้วยซ้ำ
เว็บไซต์ Day One ออกมารายงานระบุ หนึ่งในกิจกรรมบังคับช่วงต้นเกมของ Forza Horizon 6 ที่มีชื่อว่า River Split Speed Trap นั้นมีกระดานผู้นำที่ติดตามผลการแข่งขันของผู้เล่นจำนวนมากกว่า 1,191,886 คนไปแล้ว โดยอ้างอิงจากภาพหน้าจอที่ส่งมาในช่อง Discord ของเว็บไซต์ดังกล่าว
สิ่งที่ทำให้ยอดตัวเลขเหล่านั้นดูน่าตกใจคือตัวเกม Forza Horizon 6 เวอร์ชันปกติ Standard Edition จะเริ่มวางจำหน่ายบนคอนโซล Xbox Series X|S และ PC ในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ นั่นหมายความว่ายอดผู้เล่นที่เห็นคือกลุ่มคนที่ยินดีควักเงินจ่าย 120 ดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือ 3,500 บาทอิงตามราคาบนสตีม) เพื่อซื้อตัวเกมเวอร์ชันแพงสุด Premium Edition ที่จะได้รับสิทธิ์เข้าเล่นเกมก่อนใครเป็นเวลาถึงสี่วัน
แน่นอนว่าในจำนวนนั้น ย่อมมีกลุ่มสื่อสำนักข่าวและเหล่าอินฟลูฯคนดังที่ได้รับโค้ดเกมฟรีล่วงหน้าจากทาง ไมโครซอฟต์ สำหรับการรีวิวช่วยโปรโมทตัวเกมแอบแฝงปะปนอยู่ด้วย แต่หลังหักลบแล้วมันก็ยังเป็นยอดตัวเลขที่น่าประทับใจมากอยู่ดี แถมมีแนวโน้มว่ายอดผู้เล่นดังกล่าวจะพุ่งทะยานสูงไต่ระดับขึ้นไปอีกเรื่อยๆไม่มีแววแผ่วลงเลย
ยิ่งไปกว่านั้นเกม Forza Horizon 6 ยังสามารถทำลายสถิติเดิมของเกม Forza Horizon 5 บน Steam ลงไปได้อย่างสวยงาม ด้วยยอดจำนวนผู้เล่นพร้อมกันที่สูงถึง 130,000 คนภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังเปิดตัว และได้พุ่งพีคสูงสุดขึ้นไปแตะ 178,000 คนในระยะเวลาต่อมา ซึ่งนับว่าสูงมากเกินเท่าตัวเมื่อเทียบกับยอดผู้เล่นช่วงพีคสูงสุดบนสตีมที่ภาคก่อนทำเอาไว้เพียง 81,096 คนเท่านั้น
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gamesradar
