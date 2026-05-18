Crunchyroll สร้างปรากฏการณ์อนิเมะในงาน AFA Thailand 2026

Crunchyroll ชวนแฟนอนิเมะชาวไทยร่วมสนุกใน Anime Festival Asia Thailand 2026 เทศกาลที่รวมที่สุดแห่งอนิเมะสำหรับคนรักอนิเมะ ร่วมอินไปกับประสบการณ์สุด Immersive และแคมเปญ Ani-May ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 30-31 พฤษภาคมนี้
Crunchyroll เนรมิตพื้นที่ในงาน AFA Thailand 2026 ให้เป็นโลกแห่งคนรักอนิเมะ เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นในการขยายตลาดและดูแลแฟน ๆ คนรักอนิเมะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยแฟน ๆ จะได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในรูปแบบใหม่ ๆ ตั้งแต่โซนเกมที่สนุกสุดเหวี่ยง ไปจนถึงกิจกรรมการรับชมอนิเมะที่คัดสรรมาเพื่อทุกคนโดยเฉพาะ
ปัจจุบันคลังอนิเมะของ Crunchyroll ในไทยมีมากกว่า 500 เรื่อง ซึ่งรวมถึงเรื่องฮิตในใจแฟน ๆ และผลงานคุณภาพอีกมากมาย พร้อมรับชมผลงานเอ็กซ์คลูซีฟอย่าง Liar Game, Rent-a-Girlfriend Season 5 และ Ascendance of a Bookworm นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังเดินหน้าขยายการเข้าถึงอนิเมะในภาษาท้องถิ่นด้วยคอนเทนต์พากย์ไทยกว่า 70 เรื่อง และซับไทยมากกว่า 300 เรื่อง เพื่อตอบโจทย์ผู้ชมทั่วภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น
ก้าวเข้าสู่โลกของเชนซอว์แมน
ก้าวเข้าสู่จักรวาลความรักและศึกสุดระทึกขวัญของเดนจิ กับ "เรเซ่" จากเชนซอว์แมน แฟน ๆ จะได้เต็มอิ่มกับมุมถ่ายภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากร้าน Crossroads Café สถานที่พบรักและจุดเปลี่ยนสำคัญของเดนจิและเรเซ่ จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ทั้งหวานและเจ็บลึก
นอกจากนี้แฟน ๆ ชาวไทยจะได้ร่วมบันทึกช่วงเวลาแห่งความทรงจำอันสุดแสนประทับใจด้วยการถ่ายภาพคู่กับมาสคอตขนาดเท่าคนจริงของ โปจิตะ ที่นำมาสร้างสีสันในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม Meet-and-Greet จะได้รับแผ่นสติกเกอร์ลายโปจิตะรุ่นพิเศษกลับไปด้วย โดย เชนซอว์แมน เดอะมูฟวี่: เรืองราวของเรเซ่ ยังเปิดฉายให้รับชมล่วงหน้าก่อนกิจกรรมบนแอปพลิเคชัน Crunchyroll เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
กระทบไหล่ โทยะ คิคุโนสุเกะ เจ้าของเสียงพากย์เดนจิ
โอกาสครั้งสำคัญ! แฟนอนิเมะชาวไทยเตรียมพบกับประสบการณ์สุดพิเศษกับการมาเยือนของ ‘โทยะ คิคุโนสุเกะ’ นักพากย์ดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นผู้ให้เสียง ‘เดนจิ’ จากอนิเมะยอดฮิต Chainsaw Man โดยโทยะจะให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญคนสำคัญบนเวทีเสวนา และกิจกรรม meet-and-greet ที่เขาจะเผยเบื้องลึกของการทำงานหลังฉากสุดเข้มข้น พร้อมการแสดงพากย์เสียงสดจากฉากสำคัญของซีรีส์ ร่วมไปกับการพบปะแฟน ๆ อย่างใกล้ชิด ถือเป็นหนึ่งในโอกาสสำคัญที่หาไม่ได้ง่าย ๆ สำหรับแฟนอนิเมะชาวไทย
เติมเต็มความสนุกให้กับเทศกาล Ani-May ของคุณ ด้วยการสำเร็จภารกิจสุดท้าทายและปลดล็อกของรางวัล
ในฐานะส่วนหนึ่งของกิจกรรมในเทศกาลฉลองอนิเมะระดับโลกของ Crunchyroll อย่าง Ani-May แฟน ๆ สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมแรลลี่สะสมตราประทับได้ทั่วบูธ และปลดล็อกของรางวัลสุดพิเศษ โดยแต่ละกิจกรรมออกแบบมาเพื่อดึงซีรีส์เรื่องดังให้ออกมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงผ่านกิจกรรมที่แฟน ๆ จะได้แสดงฝีมือเพื่อทดสอบทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นแฟนพันธุ์แท้
เข้ารับการท้าทาย อาทิ:
● BLUE LOCK Football Challenge: ทดสอบความแม่นยำและปฏิกิริยาตอบสนอง
● Solo Leveling Fitness Challenge: ไปให้ถึงขีดจำกัดและจงแข็งแกร่งขึ้น
● Attack on Tian Doodle Wall: วาดสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นอิสระในตัวคุณ
Thai Sub & Dub Zone ดูอนิเมะในแบบของคุณ
พบกับโซนรับชมอนิเมะพากย์ไทยซับไทย ในบรรยากาศสบาย ๆ และเป็นกันเอง แสดงให้เห็นถึงคลังอนิเมะของ Crunchyroll ที่รองรับภาษาท้องถิ่นซึ่งกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้แฟน ๆ ชาวไทยสนุกกับอนิเมะเรื่องโปรดได้สะดวกยิ่งขึ้น
ของรางวัลพร้อมเสิร์ฟ
แฟน ๆ ที่ทำกิจกรรมแรลลี่สะสมตราประทับสำเร็จและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโซเชียลต่าง ๆ ที่จัดขึ้นทั่วบริเวณบูธ จะได้รับของรางวัลสุดพิเศษ ประกอบด้วย
● สติกเกอร์จาก BLUE LOCK
● สติกเกอร์จาก Solo Levelling
● ถุงผ้าพับได้จาก Crunchyroll
● ผ้าคาด headband จากเชนซอว์แมน
ไม่ว่าคุณจะมาเพื่อก้าวเข้าสู่โลกของอนิเมะเรื่องโปรด ร่วมกิจกรรมหน้างาน หรือพบปะสหายคอเดียวกัน บูธของ Crunchyroll ในงาน AFA 2026 จะไม่ให้คุณต้องกลับไปมือเปล่า
รายละเอียด:
● อีเวนต์: Anime Festival Asia Thailand 2026
● สถานที่: ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
● วันและเวลา: 30 – 31 พฤษภาคม 2569
● หมายเลชบูธ: E01
Crunchyroll ขนอนิเมะลงสู่ท้องถนน กทม.
ก่อนเริ่มงาน AFA Thailand 2026 เตรียมพบกับสีสันทั่วกรุงเทพฯ ผ่านสื่อโฆษณาภายนอกที่จัดเต็มด้วยวิชวลสุดล้ำจาก เชนซอว์แมน เดอะมูฟวี่: เรืองราวของเรเซ่ และอนิเมะยอดฮิตเรื่องอื่น ๆ โดยแคมเปญนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 31 พฤษภาคม ครอบคลุมพื้นที่ย่านธุรกิจ (CBD) หลักทั่วกรุง เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นโลกอนิเมะ พร้อมสร้างความตื่นเต้นและเชิญชวนเหล่าแฟนคลับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลนี้ไปด้วยกัน
