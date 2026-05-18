สาวเอวีไซส์ยักษ์กู้โลก "GIGANT" ประกาศสร้างภาพยนตร์อนิเมะ!

ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่ามังงะเรื่อง "GIGANT" ผลงานของอาจารย์ฮิโรยะ โอคุ ผู้แต่ง Gantz จะถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์อนิเมะฉายโรง โดยสตูดิโอ K2 Pictures
"GIGANT" เล่าเรื่องราวของ PAPICO นักแสดงหนังผู้ใหญ่ ที่บังเอิญไปเห็นอุบัติเหตุบนถนน ขณะที่เธอกำลังช่วยเหลือชายสูงอายุที่ได้รับบาดเจ็บ เธอพบว่าชายคนนั้นได้ฝังอุปกรณ์บางอย่างไว้ที่ข้อมือของเธอ PAPICO ได้รู้ว่าอุปกรณ์นี้ทำให้เธอสามารถขยายร่างได้ ต่อมา เทพแห่งการทำลายล้างร่างยักษ์ได้ลงมาจากท้องฟ้าและเริ่มอาละวาดในโตเกียว เพื่อปกป้อง Rei นักเรียนมัธยมปลายที่ชอบเธอ PAPICO จึงตัดสินใจใช้อุปกรณ์นั้นเพื่อแปลงร่างเป็นยักษ์และต่อสู้กับเทพแห่งการทำลายล้าง หลังผ่านเหตุการณ์แปลกประหลาดต่าง ๆ ทั้งสองค่อย ๆ ค้นพบความจริงของโลกใบนี้
มังงะ "GIGANT" เป็นผลงานของอาจารย์ฮิโรยะ โอคุ ผู้แต่ง Gantz ตีพิมพ์ในนิตยสาร Shogakukan ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2017 จนถึงเดือนกันยายน 2021 มีมั้งหมด 10 เล่มจบ ส่วนในประเทศไทยถือลิขสิทธิ์โดย Luckpim ตีพิมพ์จนถึงเล่น 8
สตูดิโอ K2 Pictures ได้ประกาศในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ว่า "GIGANT" จะถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์อนิเมะฉายโรง โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะเปิดเผยผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการต่อไป
