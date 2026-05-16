Asus เปิดตัว ROG NUC มินิเกมมิ่งพีซีรุ่นอัปเกรดใหม่ ในราคาแสนสี่

ยิ่งผลิตยิ่งแพงขึ้นทุกปีสำหรับเจ้า ROG NUC เกมมิ่งพีซีขนาดกะทัดรัดจาก เอซุส ที่ราคาไม่เล็กตามไซส์ โดยเฉพาะรุ่นล่าสุดประจำปี 2026 ที่อาจทำให้หลายคนเปลี่ยนใจหันไปประกอบคอมฯด้วยตัวเอง
มาตามคาดการณ์สำหรับ ROG NUC 16 มินิเกมมิ่งพีซีรุ่นใหม่ประจำปี 2026 ที่ทางบริษัท Asus ออกมาประกาศวางจำหน่ายกันแบบสดๆร้อนๆ โดยหลักๆมันจะเป็นการอัปเกรดเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนหน้าอย่าง ROG NUC 15 ที่ผลิตออกมาเมื่อปี 2025 ด้วยการยัดขุมพลังชิปโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ล่าสุด Intel Core Ultra 200HX Plus ซีรีส์ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นาน
Asus ROG NUC ปี 2026 ในรุ่นท็อปสุดจะมาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ Intel Core Ultra 9 290HX Plus จับคู่ร่วมกับการ์ดจอจีพียู Nvidia RTX 5080 Laptop ซึ่งการอัปเกรดหน่วยประมวลผลนี้ส่งผลทำให้มินิเกมมิ่งพีซีรุ่นใหม่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าและดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าในปี 2025
ด้านดีไซน์แม้จะมาในรูปลักษณ์ทรงเหลี่ยมที่คุ้นตา แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นได้โดยเฉพาะข้อความ "For Those Who Dare" และโลโก้ ROG ที่เด่นชัดยิ่งขึ้น รวมถึงมีรุ่นพิเศษสีขาวมาให้เป็นทางเลือก นอกจากนี้ตัวมินิพีซีรุ่นใหม่ยังมาพร้อมกับขาตั้งแบบถอดออกได้ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ซึ่งจะช่วยประคับประคองตัวเครื่องทั้งในแนวตั้งและแนวนอนแทนที่จะเป็นเพียงการขันสกรูยึดแบบเดิมๆ
ส่วนสเปคอื่นๆดูจะคล้ายคลึงกับ ROG NUC 15 รุ่นก่อนหน้า จุดเด่นคือ แรม DDR5 สูงสุดถึง 128GB และหน่วยเก็บข้อมูล SSD แบบ PCIe 5.0 ซึ่งทั้งสองอย่างนี้รับประกันประสิทธิภาพความเร็วสูง อีกทั้งมันยังมาพร้อมระบบระบายความร้อนแบบเงียบด้วยพัดลมสามตัว รวมถึงรองรับ WiFi 7 และ Bluetooth 5.4 สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ขณะที่พอร์ตการเชื่อมต่อนั้นประกอบไปด้วย HDMI 2.1 สองพอร์ต, DisplayPort 2.1 สองพอร์ต, USB Type-A 10G หน้า-หลังรวมหกพอร์ต, Thunderbolt 4 หนึ่งพอร์ต และอีเธอร์เน็ต 2.5G อีกจำนวนหนึ่งพอร์ต
มินิเกมมิ่งพีซี ROG NUC รุ่นปรับปรุงใหม่ เริ่มต้นขายในประเทศจีนที่ราคา 29,999 หยวนหรือประมาณ 143,000 บาท ส่วนรุ่นสีขาวสโนว์ไวท์วางจำหน่ายในราคา 30,999 หยวนหรือประมาณ 148,000 บาท อย่างไรก็ตามตอนนี้ทาง Asus ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดแผนการวางจำหน่ายทั่วโลก
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
asus
notebookcheck
