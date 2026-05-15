"CABAL RED" เผย 2 อาชีพใหม่ เอกซ์คลูซีฟเฉพาะเซิร์ฟไทย!

Gen Play ปล่อยคลิป Exclusive Dev Talk EP.2 เผยถึงรายละเอียดสำคัญของเกม "CABAL RED" ทั้งระบบการเล่น คอนเทนต์ใหม่ และแผนการอัปเดตสำหรับผู้เล่นไทยโดยเฉพาะ
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือการเผย “2 อาชีพใหม่” ที่เตรียมเข้ามาเสริมทัพภายในเกม อย่าง “Force Gunner” และ “อาชีพยอดนิยม” ที่ทาง “Gen Play” ร่วมผลักดันให้ถูกอัปเดตเข้าสู่เกม เพื่อเพิ่มความหลากหลายและความดุเดือดให้สมรภูมิยิ่งขึ้นกว่าเดิม
ในขณะที่ฝั่งของ “ระบบ Combo” อันเป็นเอกลักษณ์ของ CABAL ก็กลับมาผงาดอีกครั้ง ในเวอร์ชันที่ลื่นไหลและดุดันกว่าเดิม พร้อมยกระดับการต่อสู้ให้เน้น “ฝีมือการควบคุม” มากขึ้น ผู้เล่นที่มีจังหวะ Combo และการคุมเชิงแม่นยำ ยังคงสามารถพลิกเกมเหนือคู่ต่อสู้ได้
รวมไปถึง “ระบบ PVP และ Guild” ที่ถูกออกแบบใหม่ให้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ทำให้ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นระดับเลเวลเริ่มต้นหรือผู้เล่นระดับเลเวลสูง ทุกคนสามารถมีพื้นที่ในการเข้าร่วมแข่งขัน สร้างชื่อเสียง และก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในการชี้ชะตาชัยชนะของกิลด์ได้เช่นเดียวกัน
โดยทาง Mr. Jeong JinKwan Project Director จาก ESTgames ได้กล่าวถึงแฟนเกมชาวไทยว่า “พวกเราทราบดีว่าแฟนเกมชาวไทยรักและผูกพันกับ IP CABAL มากแค่ไหน เราจึงตั้งใจพัฒนา CABAL RED อย่างเต็มที่ เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ที่สนุก เข้มข้น และแตกต่างจากเดิมให้ทั้งผู้เล่นเก่าและใหม่ เตรียมตัวให้พร้อม เซิร์ฟเวอร์ไทยเปิดให้บริการภายในปีนี้แน่นอน!”
