"Infinity Nikki" คอลแลบชานม Snowtee เริ่ม 18 พ.ค.

Infold Games จับมือร้านชานมและไอศครีม Snowtee เปิดตัวแคมเปญความร่วมมือกับเกม "Infinity Nikki" พบกับเมนูพิเศษ การตกแต่งร้าน และกิจกรรมแบบจำกัดเวลาที่จะนำโลกแห่งแฟชั่นแฟนตาซีจากในเกมมาสู่ประสบการณ์จริง
แคมเปญจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2026 โดยผสานทั้งเมนูเครื่องดื่มธีมพิเศษ ประสบการณ์ตกแต่งร้านแบบ immersive และกิจกรรมดิจิทัลต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใจให้ทั้งแฟนเกมและผู้เล่นหน้าใหม่ได้ร่วมสนุกไปพร้อมกัน
Limited Edition Drink Set
แฟน ๆ สามารถเลือกซื้อ Special Bundle Drink Set ได้ 2 เซ็ตสุดพิเศษ ซึ่งมาพร้อมเครื่องดื่มธีม Infinity Nikki และของสะสมลิมิเต็ด ได้แก่
• ปลอกแก้วดีไซน์พิเศษเฉพาะคอลแลบ
• Scratch Card ภายในแอป Snowtee ที่สามารถแลกรับของรางวัลในเกมได้ (เมื่อสั่งซื้อผ่านแอปของ Snowtee)
สาขาที่ร่วมรายการ:
- Snowtee สถานีขนส่งหมอชิต
- Snowtee CU (ชั้น G, จามจุรีสแควร์)
- Snowtee ราม 1
- Snowtee TU
- Snowtee หลังราม
- Snowtee เพชรเกษม 91
- Snowtee พันทิพย์ งามวงวาน
- Snowtee RSU
- Snowtee บางกะปิ (ชั้น 1, Happyland Center)
- Snowtee The Mall Bangkapi (ชั้น 2)
ลูกค้าที่ซื้อเซ็ตพิเศษยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Lucky Draw อย่างเป็นทางการได้ เพียงดาวน์โหลด Infinity Nikki เข้าร่วมกลุ่ม Facebook Official ของ Infinity Nikki Thailand และตอบแบบสอบถามสั้น ๆ เกี่ยวกับเกม ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับอุปกรณ์เกมมิ่งและอุปกรณ์เครื่องเสียงสุดพิเศษมากมาย
ประสบการณ์ร้านค้าแบบ Immersive
ร้าน Snowtee สาขาราม 1 และ Snowtee สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ จะถูกเนรมิตด้วยธีมตกแต่งจาก Infinity Nikki เวอร์ชัน 2.5 ไม่ว่าจะเป็นสแตนดี้ตัวละครและงานตกแต่งภายในร้าน ที่จะพาผู้เล่นดื่มด่ำสู่โลกแห่ง Miraland อย่างเต็มรูปแบบ
นอกจากนี้ ผู้เล่นที่แสดงความคืบหน้าภายในเกมที่พาตัวละครไปยังแผนที่ใหม่ของเวอร์ชัน 2.5 เพื่อแลกรับสินค้าลิมิเต็ดเอดิชันสุดพิเศษได้ โดยจำกัดเพียง 5 คนแรกต่อวัน เพื่อเชื่อมต่อประสบการณ์ระหว่างโลกดิจิทัลและกิจกรรมในชีวิตจริงเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ
UGC Contest - #SnowteexInfinityNikki
ร่วมสร้างกระแสบนโซเชียลกับกิจกรรม UGC Contest เพื่อเพิ่มความสนุกและสร้างการมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดีย แคมเปญนี้ได้จัดกิจกรรม User-Generated Content (UGC) Contest เชิญชวนแฟน ๆ ให้ร่วมสนุกผ่านขั้นตอนดังนี้
• ซื้อเซ็ตเครื่องดื่มคอลแลบ
• ถ่ายภาพหรือวิดีโอคู่กับเครื่องดื่ม
• โพสต์ลงโซเชียลมีเดียพร้อมติดแฮชแท็ก #SnowteexInfinityNikki #InfinityNikkiSEA
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสลุ้นรับของรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งและอุปกรณ์เครื่องเสียงสุดพิเศษจากแคมเปญนี้ร่วมกับ Infinity Nikki และ Snowtee
Infinity Nikki คือผลงานภาคที่ 5 และเป็นภาคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของซีรีส์ Nikki อันเป็นที่รักจาก Infold Games โดยผสานแฟชั่น การผจญภัยแบบโอเพนเวิลด์ การแก้ปริศนา และการเล่าเรื่องอันเข้มข้น เข้าไว้ด้วยกันในประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยภาพกราฟิกอันงดงาม ภายในโลกสีสันสดใสของ Miraland ผู้เล่นจะได้ออกเดินทางไปพร้อมกับ Nikki และคู่หูของเธอ Momo เพื่อสำรวจสถานที่อันน่าหลงใหล ค้นพบเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ สะสมชุดแฟชั่นสุดประณีต และพบเจอกับตัวละครที่น่าจดจำมากมาย
ดาวน์โหลดเกม Infinity Nikki ได้แล้วบน PlayStation 5, Android, iOS และ Microsoft Windows ติดตามรายละเอียดแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Snowtee Origin
