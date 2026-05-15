คุณวากานะ ยามาซากิ นักพากย์ "โมริ รัน" ในอนิเมะ "โคนัน" เสียชีวิตแล้ว

ต้นสังกัดของคุณวากานะ ยามาซากิ นักพากย์ชาวญี่ปุ่นผู้ให้เสียงตัวละคร "โมริ รัน" ในอนิเมะเรื่อง "ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน" เปิดเผยว่าคุณยามาซากิ ได้จากไปอย่างสงบแล้วจากอาการป่วยด้วยวัย 61 ปี
วาคานะ ยามาซากิ เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2508 ปัจจุบันอายุ 61 ปี เธอพากย์เสียงเป็นรัน โมริ ในอนิเมะ "ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน" มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ซึ่งทำงานต่อเนื่องมานานกว่า 30 ปี จนในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของ "ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน" ระบุว่า คุณยามาซากิได้ตัดสินใจพักงานพากย์เสียงชั่วคราวเนื่องจากปัญหาสุขภาพ โดยคุณอาเคมิ โอคามูระ จะมารับบทพากย์เสียงแทน
อย่างไรก็ตาม วันนี้บริษัท Aoni Production ต้นสังกัดของคุณยามาซากิ ได้ประกาศว่าคุณวาคานะ ยามาซากิ ที่กำลังพักฟื้นจากอาการป่วย ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา ด้วยวัย 61 ปี พิธีศพจะจัดขึ้นเฉพาะสมาชิกในครอบครัวตามความประสงค์ของเจ้าตัว
หลังประกาศอย่างเป็นทางการ อาจารย์โกโช อาโอยามะ ผู้เขียนมังงะต้นฉบับของ "ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน" กล่าวว่า "ความคิดที่ว่าจะไม่ได้ยินเสียงนั้นอีกแล้ว เสียงที่ฉันเคยคิดว่าคุ้นเคย เสียงที่อบอุ่นและอ่อนโยนที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอมานั้น ช่างน่าเศร้าใจเหลือเกิน..." นอกจากนี้ ประกาศอย่างเป็นทางการของอนิเมะ "ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน" ได้ยืนยันว่าคุณ อาเคมิ โอคามูระ ผู้รับบทแทนจะเป็นผู้รับบทนี้อย่างเป็นทางการ
