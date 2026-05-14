หนุ่มถูกตัดสินจำคุก 6 ปี ฐานค้ายารูปหน้า "มาริโอ"

เจอเคสนี้เข้าไปปู่นินฯถึงกับกุมขมับ! เมื่อตัวอักษร M ของลุงหนวดช่างประปา ถูกคนนำไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นภัยคุกคามต่อเยาวชน
เว็บไซต์ Kotaku ออกมารายงานข่าวสุดประหลาด เมื่อชายวัย 30 กว่าในเมืองนิวเฮเวน รัฐคอนเนตทิคัต ประเทศสหรัฐอเมริกา นามว่า "รอนเนล โรเจอร์ส" (Ronnel Rogers) ได้ถูกศาลตัดสินจำคุก 6 ปีในข้อหาครอบครองอาวุธปืนและจำหน่ายยาเสพติด แต่เชื่อหรือไม่ว่าคดีนี้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทเกม นินเทนโดด้วยอย่างน่าตกใจ
เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2024 ในระหว่างการตรวจค้นรถยนต์ โรเจอร์ส ได้ถูกจับกุมข้อหาครอบครองยาเฟนทานิล เมทแอมเฟตามีน โคเคน และเฮโรอีน โดยมีเจตนาที่จะจำหน่าย ซึ่งหนึ่งในนั้นมียาเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้ารูปทรงตัวละครการ์ตูนที่คอเกมรู้จักกันดี นั่นคือลุงหนวดช่างประปา มาริโอ้ ที่พิมพ์เก็บรายละเอียดครบทั้งตัวอักษร "M" ขนาดใหญ่ตรงกลางหมวกและหนวดเคราที่เป็นเอกลักษณ์ จนอาจทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นลูกอม
จากหลักฐานที่มัดตัว โรเจอร์ส ได้ยอมรับสารภาพผิดในข้อหาครอบครองและเจตนาจำหน่ายยาเสพติด โดยถูกศาลตัดสินจำคุกอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นระยะเวลา 63 เดือนในข้อหาดังกล่าว และเพิ่มโทษอีก 9 เดือนสำหรับการกระทำความผิดนี้ ส่งผลให้เขาต้องติดคุกยาวนานไปจนถึงปี 2032 เลยทีเดียว
ข้อมูลและภาพประกอบจาก thegamer
thegamer
