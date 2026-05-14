"Granblue Fantasy: Relink" เนื้อหาเสริม Endless Ragnarok เปิดให้พรีออเดอร์แล้ว!

Cygames ประกาศเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าสำหรับ "Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" สามารถสั่งซื้อได้แล้วทั้งบน PlayStation Store และ Nintendo eShop ตัวเกมมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้
โบนัสพิเศษสำหรับการเล่น Granblue Fantasy
ผู้เล่นที่ซื้อ Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok หรือ Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok Upgrade Kit จะสามารถรับไอเทมโบนัสที่สามารถใช้ได้ในเวอร์ชันมือถือ เบราว์เซอร์ หรือ Steam ของเกม Granblue Fantasy นอกจากนี้ การซื้อ Endless Ragnarok ทุกครั้งมีสิทธิ์ได้รับโบนัสนี้ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดก็ตาม (PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2 และ Steam) รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของโบนัสและวิธีการรับจะประกาศในภายหลัง
ตัวอย่างตัวที่สอง: ความแข็งแกร่งและความมืดมิด
Fraux และ Fediel เป็นตัวละครที่เล่นได้ใหม่ใน Endless Ragnarok ทำให้มีตัวละครที่เล่นได้ทั้งหมด 6 ตัว รวมทั้งตัวละครที่กลับมาจาก Relink ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้มากถึง 29 ตัวละคร โดยแต่ละตัวมี
สไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เมื่อถึงเวลาเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาจอย่าง The World ผู้เล่นจะมีความแข็งแกร่ง
ที่มากกว่าอย่างแน่นอน
Fraux (พากย์เสียง: อาซึมิ อาซาคุระ / เคลลี่ บาสกิน)
มีพละกำลังอันน่าทึ่งจากการทำพันธสัญญากับปีศาจ เทพเจ้าดั้งเดิมผู้แสวงหาการสร้างระเบียบโลกใหม่ Fraux เป็นเพียงชาวท้องฟ้าธรรมดาคนหนึ่งที่มีหัวใจและอารมณ์ที่เปี่ยมด้วยความรักและความเมตตา
Fediel (พากย์เสียง: อาสามิ ทาโนะ / ซาวี เดส-เอตาเกส)
เธอคือตัวตนแห่งความมืด เป็นหนึ่งในมังกรทั้งหก สิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่เหนือขอบเขตของโลก ด้วยอำนาจเหนือความมืด เธอจึงมีอิทธิพลต่อกฎแห่งธรรมชาติ
The World (เสียงพากย์: อัตสึชิ โอโนะ / เคลเลน กอฟฟ์)
โลกที่ยังไม่สมบูรณ์ หนึ่งในอาร์คารัม The World เป็นฐานและเสาหลักที่อาร์คารัมอื่น ๆ ยึดติดอยู่ เดิมทีถูกสร้างขึ้นโดยเหล่าแอสตรัลในสมัยโบราณ และในที่สุดก็วิวัฒนาการไปสู่สภาวะของการตระหนักรู้ในตนเองและการบรรลุศักยภาพสูงสุด จนพัฒนาเอกลักษณ์ของตนเองขึ้นมา
แนะนำสองฟีเจอร์ใหม่: ระบบอัญเชิญและการเชื่อมต่อ (Conflux)
ขอแนะนำระบบอัญเชิญ
อัญเชิญเพิ่มมิติใหม่ให้กับการต่อสู้
・เมื่อเรื่องราวของ Endless Ragnarok ดำเนินไป ผู้เล่นจะได้รับความสามารถในการติดตั้งอัญเชิญและเรียกพวกมันลงสู่สนามรบ อัญเชิญบางตัวสามารถควบคุมได้ชั่วครู่ ในขณะที่บางตัวจะมอบบัฟให้กับปาร์ตี้
・อัญเชิญที่ติดตั้งจะมอบโบนัสแบบพาสซีฟ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มความสามารถของตัวละคร
・เมื่อเทียบกับสัตว์อัญเชิญที่ควบคุมได้ตัวอื่น ๆ บางตัว เช่น Lucilius และ Rolan ที่เปิดตัวในวิดีโอตัวอย่าง มีความสามารถในการต่อสู้ที่เหนือกว่ามาก สัตว์อัญเชิญทรงพลังเหล่านี้สามารถควบคุมได้คล้ายกับตัวละครที่เล่นได้
Lucilius (พากย์เสียง: ทาคาฮิโระ ซากุไร / ฌอน ชิปล็อก)
บรรพบุรุษดั้งเดิม นักวิจัยผู้มีสติปัญญาเหนือธรรมดา Lucilius เป็นแอสตรัลผู้ปลุกปั่นการก่อกบฏต่อเหล่าเทพ หัวของเขาถูกปลูกถ่ายเข้าไปในร่างของลูซิเฟอร์ ผลงานชิ้นเอกของเขา ซึ่งเป็นสัตว์ร้ายดั้งเดิม ทำให้เขามีอำนาจเหนือทุกสิ่ง
Rolan (พากย์เสียง: ฮิโรชิ คามิยะ/ ฌอน ชิปล็อก)
ช่างซ่อมพเนจรสารพัดประโยชน์ สุภาพบุรุษผู้เคร่งครัดที่เรียกท้องฟ้าทางทิศตะวันตกเป็นบ้าน ครั้งแรกที่คุณพบเขาเป็นเรื่องบังเอิญ แต่เขาตัดสินใจเดินทางไปกับคุณในตอนนี้
ปิดฉากด้วยท่าไม้ตาย Primal Burst
・Lyria สามารถเรียกสัตว์อสูรออกมาโจมตีศัตรูด้วยท่าโจมตีต่อเนื่องอันทรงพลังที่เรียกว่า Primal Burst ซึ่งมีสองเงื่อนไขคือ Lyria จะพร้อมเรียกสัตว์อสูรเมื่อปาร์ตี้เข้าสู่ช่วงเวลา Link จากนั้นเมื่อสมาชิกปาร์ตี้ทั้งสี่คนใช้ท่าไม้ตาย Skybound Arts ครบ
เต็มรูปแบบแล้ว Lyria จะเรียกสัตว์อสูรออกมาเพื่อสร้างความเสียหายเพิ่มเติม
สามารถใช้อัญเชิญได้ที่ไหนและเมื่อใด?
・หลังจากจบเนื้อเรื่องหลักของ Relink และดำเนินเนื้อเรื่องของ Endless Ragnarok ต่อไป ผู้เล่นจะสามารถเข้าถึงเควสต์ระดับความยาก Chaos ได้ อัญเชิญสามารถใช้ได้เฉพาะในเควสต์ที่มีระดับความยาก Chaos หรือสูงกว่าเท่านั้น
เจาะลึกโหมด Conflux
Conflux คืออะไร?
• Conflux คือโหมดผู้เล่นคนเดียวแบบใหม่ ที่มีด่านทดสอบความยากในพื้นที่แบบสุ่มจัดเรียงใหม่ ผู้เล่นจะต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์และวางแผนกลยุทธ์เพื่อไปให้ถึงจุดจบ
• ผู้เล่นสามารถเข้าสู่ Conflux ผ่านทางประตูปริศนาที่อยู่ใน Seedhollow และ Tredame Sanctum หลังจากเคลียร์พื้นที่ใน Conflux แล้ว ผู้เล่นจะเลือกพื้นที่ที่จะไปต่อ ก่อนเข้าสู่พื้นที่ใหม่ พวกเขาจะเลือกพลังพิเศษ
ที่จะใช้งานได้จนกว่าจะออกจาก Conflux ซึ่งเป็นวิธีการเล่นเกมแบบใหม่ทั้งหมด
รางวัลสำหรับการเคลียร์ Conflux
・ในการเคลียร์ Conflux ให้สำเร็จ ผู้เล่นจะต้องเอาชนะบอสที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่สุดท้าย ซึ่งจะมอบวัสดุมากมายสำหรับการอัพเกรดอาวุธและตราสัญลักษณ์ ผู้เล่นที่กระหายการผจญภัยแบบเดี่ยวหรือต้องการพัฒนาตัวละครของตนเองไม่จำเป็นต้องมองหาที่ไหนอีกแล้วนอกจาก Conflux
ความหลากหลายและพลังพิเศษเฉพาะใน Conflux
・การเข้าสู่ Conflux แต่ละครั้งจะเปลี่ยนลำดับของพื้นที่ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกพื้นที่จะมีเป้าหมายที่เน้นการต่อสู้
บางพื้นที่อาจมีเพียงหีบสมบัติ ในขณะที่บางพื้นที่ผู้เล่นอาจได้พบกับมอนสเตอร์หายาก
・การเล่นผ่าน Conflux จะได้รับคะแนน Conflux และคะแนน Resonance ซึ่งสามารถใช้เพื่อซื้อพลังพิเศษที่เป็นประโยชน์ได้
พลังพิเศษเหล่านี้จะมีผลเฉพาะใน Conflux เท่านั้น
การเข้าถึง Conflux
Conflux จะเปิดใช้งานได้ครั้งแรกในบทที่ 6 และจะขยายตัวหลังจากเหตุการณ์บางอย่างในเนื้อเรื่องหลัก ความลึกที่มากขึ้น
จะนำมาซึ่งความท้าทายที่อันตรายยิ่งขึ้น แต่ก็มาพร้อมกับรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าเช่นกัน ในแต่ละการผจญภัยเข้าไปใน Conflux ตัวละครจะแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยเสมอ
"Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok" มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ บนแพลตฟอร์ม Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4, และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://relink-ragnarok.granbluefantasy.com/en/, X (Twitter), Discord และ YouTube
