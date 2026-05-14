อนิเมะสั้น "PAC-MAN: Snack Breaks" เตรียมฉายทางยูทูป 22 พ.ค.นี้

Bandai Namco ปล่อยตัวอย่างอย่างเป็นทางการของซีรีส์อนิเมะ Pac-Man เรื่องใหม่ "PAC-MAN: Snack Breaks" เตรียมฉายอย่างเป็นทางการบน YouTube ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้
"PAC-MAN: Snack Breaks" จะดำเนินเรื่องใน "NEW PAC-CITY" โดยบอกเล่าเรื่องราวการผจญภัยในชีวิตประจำวันของ PAC-MAN และตัวละครต่าง ๆ โดยคำอธิบายอย่างเป็นทางการระบุว่า เกมนี้จะมอบเนื้อหาที่เปลี่ยน "ช่วงเวลาสั้น ๆ ให้กลายเป็นงานเลี้ยงแห่งความสุข และชีวิตไม่ใช่เกมเล่นคนเดียว" ซึ่งนอกจากตัวละครคู่หูที่คอยช่วยเหลือ PAC-MAN ในการทำภารกิจต่าง ๆ แล้ว ยังมีตัวละครกลุ่มใหม่ปรากฏที่นำมาซึ่งความวุ่นวายและความตื่นเต้นอีกด้วย
ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของสตูดิโอ Cartuna กำกับโดย Noah Pardo อำนวยการสร้างโดย Adam Belfer อำนวยการบริหารโดย James Belfer และเขียนบทภาพยนตร์โดย Garrett Beltis
ในส่วนของการพากย์เสียงนั้น Mike Cefalo เป็นผู้พากย์เสียง PAC-MAN และนักพากย์คนอื่น ๆ ได้แก่ Lukas Arnold, Noah Pardo, และ Rebecca Wang ส่วนดนตรีประกอบได้รับการดูแลโดยทีม pluswav โดยมีนักดนตรีอย่าง FLOOR BABA, Laryssa Okada, Maxo และ Miles Morkri ร่วมผลิต
"PAC-MAN: Snack Breaks" จะปล่อยตอนใหม่ทุกเดือนทาง YouTube: PAC-MAN Official ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคมเป็นต้นไป
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*