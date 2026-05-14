"KPop Demon Hunters" ประกาศจัดคอนเสิร์ตทัวร์รอบโลก!

ภาพยนตร์แอนิเมชั่น "KPop Demon Hunters" ซึ่งผลิตโดย Sony Pictures Animation และฉายทาง Netflix ได้ประกาศว่าจะจัดทัวร์รอบโลก โดยจะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้
"Kpop Demon Hunters" เล่าเรื่องราวของวงเกิร์ลกรุ๊ปยอดนิยม HUNTR/X ที่ไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมอย่างมากจากการขายตั๋วคอนเสิร์ต แต่ยังเป็นนักล่าปีศาจที่ต่อสู้กับภัยคุกคามจากต่างโลกเพื่อปกป้องแฟน ๆ ของพวกเธอ พวกเธอต้องรวมพลังกันเพื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา นั่นคือกลุ่มปีศาจที่ดึงดูดแฟน ๆ นับล้านคนในคราบของวงบอยแบนด์ Saja Boys ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เพียงแต่ได้รับรางวัลแกรมมี่สาขา "เพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม" เท่านั้น แต่ยังกวาดรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยมและเพลงประกอบยอดเยี่ยมอีกด้วย
กระแสความนิยมทั่วโลกของภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เพียงแต่ทำให้มีการประกาศสร้างภาคต่อเท่านั้น ล่าสุดยังประกาศจัดทัวร์รอบโลกอีกด้วย โดยประเทศและสถานที่จัดยังไม่มีการเปิดเผย ซึ่งในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการระบุว่า พวกเขาหวังที่จะนำเสนอองค์ประกอบต่าง ๆ ของภาพยนตร์ให้แฟน ๆ ได้เห็นผ่านทัวร์ระดับโลกครั้งนี้
ที่มา: www.netflix.com
