"Game of Thrones: Kingsroad" พร้อมให้เล่นบน PC แล้ววันนี้!

เน็ตมาร์เบิ้ล ประกาศว่าผลงานเกมล่าสุดจากค่ายอย่าง "Game of Thrones: Kingsroad" พร้อมให้บริการแล้วบนแพลตฟอร์ม PC ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการบนมือถือในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้
Game of Thrones: Kingsroad นำเสนอองค์ประกอบหลักของเกมเพลย์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่น่าติดตามที่อิงจากจักรวาล Game of Thrones โลกเปิดกว้างขนาดใหญ่ที่จำลองเวสเทอรอส การต่อสู้แอ็กชันที่สมจริง และสามคลาสที่แตกต่างกัน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากซีรีส์ต้นฉบับ อาทิ อัศวิน, ทหารรับจ้าง, และนักฆ่า ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ ทางเน็ตมาร์เบิ้ลตั้งเป้าที่จะมอบประสบการณ์เกม RPG แอ็กชันแบบโอเพนเวิลด์ที่จับเอาแก่นแท้ของจักรวาลต้นฉบับมาไว้ด้วยกัน พร้อมเน้นการเล่นเกมที่ตอบสนองและขับเคลื่อนด้วยการควบคุมอย่างดี
ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมเวอร์ชัน PC ได้ผ่านเน็ตมาร์เบิ้ลลันเชอร์, Steam, และ Epic Games Store ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม เวลา 16:00 น. ตามเวลาประเทศไทย
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวเวอร์ชัน PC ทางเน็ตมาร์เบิ้ลกำลังจัดกิจกรรมเปิดตัวทั้งหมดสี่กิจกรรม ซึ่งรวมถึงสองกิจกรรมเช็กชื่อและอีกสองกิจกรรมที่อิงตามความคืบหน้าซึ่งเชื่อมโยงกับระดับความสำเร็จและการทำภารกิจเสร็จสมบูรณ์ ผู้เล่นสามารถรับรางวัลต่าง ๆ อาทิ คอสตูมคนเถื่อนหายาก และสัตว์ขี่กวางเอลก์ระดับสูง, กล่องวัตถุโบราณตำนาน และอีกมากมาย
Game of Thrones: Kingsroad เป็นเกม RPG แอ็กชันแบบโอเพนเวิลด์ที่สร้างจากซีรีส์ดราม่าต้นฉบับ ‘Game of Thrones’ อันโด่งดังของ HBO ซึ่งได้รับรางวัล Emmy และ Golden Globe เกมนี้ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจาก Warner Bros. Interactive Entertainment ในนามของ HBO
