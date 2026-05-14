ยูบิซอฟต์ จัดกิจกรรมตามล่าสมบัติ "Edward Kenway" มูลค่า 16 ล้านบาท

ยุคสมัยใหม่แห่งโจรสลัดเริ่มขึ้นแล้ว! เมื่อล่าสุดทางค่าย ยูบิซอฟต์ เปิดตัวภารกิจพิชิตขุมทรัพย์ในแถบทะเลแคริบเบียน โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีเรือใบหรือลูกทีมก็สามารถร่วมสนุกได้ ขอเพียงแค่กำเงินค่าสมัครและมันสมองไปเพื่อแก้ปริศนา
เพื่อต้อนรับการมาถึงของเกม Assassin's Creed Black Flag Resynced ที่ใกล้วางจำหน่ายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ล่าสุดทางบริษัท Ubisoft จึงได้ปิ๊งไอเดียการตลาดสุดเหนือชั้นด้วยการสร้างจำลองบรรยากาศของการล่าตามหาขุมทรัพย์ขึ้นมาในชีวิตจริง กับกิจกรรมที่มีชื่อว่า Gold and Crystal – The Lost Treasure of Edward Kenway
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวทาง Ubisoft ได้จับมือร่วมกับ Unsolved Hunts บริษัทผู้นำด้านการจัดกิจกรรมล่าสมบัติในโลกความเป็นจริง โดยเหล่าผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการล่าสมบัติครั้งนี้ได้ในราคาสตาร์ทตั้งต้น 39.99 ดอลลาร์ (หรือประมาณ 1,300 บาท) หลังลงทะเบียนเสร็จสิ้นเราจะได้รับชุดแพคเกจเริ่มต้นการล่าสมบัติ ซึ่งประกอบด้วยปริศนา 15 ข้อที่ต้องไข เมื่อไขปริศนาเหล่านั้นได้แล้วผู้เล่นจะต้องค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของสมบัติที่ถูกซุกซ่อนอยู่ในทะเลแคริบเบียนให้เจอ
Fancy a real treasure worth $500,000? 💰
Then, take a shot at "Gold & Crystal - The Lost Treasure of Edward Kenway", the official international treasure hunt of Assassin's Creed Black Flag Resynced, created by our partner @unsolvedhunts. 🏴☠️
Pre-order now 👉… pic.twitter.com/mMafnKvhFf— Assassin's Creed (@assassinscreed) May 12, 2026
อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านไม่จำเป็นต้องแพคกระเป๋าออกท่องเดินทางไปที่ทะเลแคริบเบียนจริงๆด้วยตัวเอง เพราะสิ่งที่ผู้ล่าต้องทำมีเพียงแค่ส่งพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของสมบัติเข้ามาผ่านช่องทางอินเทอร์เฟซออนไลน์ของกิจกรรมล่าสมบัติเท่านั้น แน่นอนว่าผู้ที่ทายตำแหน่งสมบัติของ "เอ็ดเวิร์ด เคนเวย์" ได้ถูกต้องเป็นคนแรก จะได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะอย่างเป็นทางการ โดยผู้ชนะจะได้รับกล่องหีบสมบัติที่ภายในบรรจุเหรียญทองคำที่ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษ รวมถึงกะโหลกแก้วคริสตัลที่ฝังอัญมณีโอปอลไว้บนหน้าผาก ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมสูงถึง 500,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 16 ล้านบาทเลยทีเดียว
กิจกรรม Gold and Crystal – The Lost Treasure of Edward Kenway นี้เหมือนเป็นยุทธวิธีโปรโมตและขายเกมล่วงหน้าแบบเนียนๆ เนื่องจากแต่ละแพคเกจล่าสมบัติที่มีให้กดซื้อนั้นคุณจะได้รับตัวเกม Assassin's Creed Black Flag Resynced ไปครองด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนเกมเมอร์ชาวไทยคงไม่ต้องกังวลว่าจะตกเป็นเหยื่อการตลาดเพราะเว็บไซต์กิจกรรมล่าสมบัติ goldandcrystal.com มันไม่มีบริการรองรับในบ้านเรา นั่นเอง
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gamerant
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*