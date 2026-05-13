"Silent Hill f" ทำยอดขายทะลุ 2 ล้านชุดทั่วโลก!

KONAMI ประกาศว่า "Silent Hill f" เกมสยองขวัญจิตวิทยาที่ดำเนินเรื่องในญี่ปุ่น วางจำหน่ายเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2025 สามารถทำยอดขายทะลุ 2 ล้านชุดทั่วโลก ขณะที่ "Silent Hill 2 Remake" มียอดผู้เล่นทะลุ 6 ล้านคนแล้ว
"Silent Hill f" มาพร้อมคอนเซ็ปต์ "สวยงามแต่ชวนขนลุก" เนื้อเรื่องและการออกแบบสมจริงชวนดื่มด่ำ เป็นเกมสยองขวัญเชิงจิตวิทยาเกมแรกในซีรีส์ Silent Hill ที่มีฉากหลังเป็นประเทศญี่ปุ่น ผู้เล่นจะรับบทเป็น Hinako Shimizu เด็กสาวมัธยมปลายที่อาศัยอยู่ในแถบชนบท Ebisugaoka สำรวจเมืองที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าสะพรึงกลัว ในขณะที่ไขปริศนา ผู้เล่นจะต้องต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเอง การตัดสินใจของฮินาโกะในการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของเธอในที่สุด
เนื้อเรื่องเขียนโดย Ryukishi07 โดยมี Kera รับผิดชอบด้านการออกแบบมอนสเตอร์และตัวละคร ส่วนดนตรีประกอบได้รวบรวมนักแต่งเพลงชั้นนำมากมาย อาทิ Akira Yamaoka ผู้มีส่วนร่วมในซีรีส์ Silent Hill มาอย่างยาวนาน และ Kensuke Inage ผู้คร่ำหวอดในวงการดนตรีอนิเมะและเกม
Silent Hill f ได้รับรางวัลถึง 3 รางวัลจากงาน Famitsu/Dengeki Game Awards 2025 รวมถึงรางวัล "เกมแห่งปี (GOTY)" ที่โหวตโดยผู้เล่น และอีก 4 รางวัลจากงาน IGN JAPAN GOTY 2025 นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องอย่างสูงจากงานประกาศรางวัลเกมระดับนานาชาติสำคัญ ๆ รวมถึงการได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง 3 รางวัลจากงาน The Golden Joystick Awards 2025 และ 4 รางวัลจากงาน The Game Awards 2025
นอกจากนี้ KONAMI ยังประกาศว่า Silent Hill 2 Remake มียอดผู้เล่นทั่วโลกทะลุ 6 ล้านคนแล้ว ซึ่งตัวเกมใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านภาพและเสียงอย่างมาก รวมถึงขยายพื้นที่การสำรวจและปรับปรุงระบบการต่อสู้ และได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้เล่นทั่วโลกนับตั้งแต่เปิดตัว
ชุดเกม "Silent Hills 2 & Silent Hills f Dual Pack" กำลังลดราคา 40% ที่ PlayStation Store เหลือ 1,742 บาท ถึงวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ ผู้ที่สนใจสัมผัสโลกแห่งความหลอนของซีรีส์ Silent Hills ไม่ควรพลาด
