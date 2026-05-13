หนุ่มญี่ปุ่นว่างงานถูกรวบหลังขู่วางระเบิด Nintendo

สถานีตำรวจมินามิ สังกัดตำรวจจังหวัดเกียวโต เผยว่าได้จับกุมชายว่างงานอายุ 27 ปี อาศัยอยู่ในเมืองอิชิบาชิ อำเภอเฮคินัน จังหวัดไอจิ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ในข้อหาต้องสงสัยว่าส่งจดหมายขู่วางระเบิดไปยังบริษัทนินเทนโด ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพแล้ว
ตามรายงานของตำรวจ ผู้ต้องสงสัยได้ส่งจดหมายข่มขู่ไปยังสำนักงานใหญ่ของนินเทนโดในเขตมินามิ เมืองเกียวโต เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยจดหมายมีข้อความข่มขู่ เช่น "ฉันจะระเบิดพวกนายให้กระจุย" "มีการวางระเบิดไว้มากมายภายในบริษัทนินเทนโดแล้ว" และ "แผนการนี้หยุดยั้งไม่ได้" ซึ่งต้องสงสัยว่ามีจุดประสงค์เพื่อขัดขวางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
หลังจากได้รับจดหมายเมื่อวันที่ 16 มีนาคม นินเทนโดได้แจ้งตำรวจทันที ตำรวจได้ค้นหาพื้นที่โดยรอบบริษัท แต่ไม่พบสิ่งของต้องสงสัยหรือรายงานผู้บาดเจ็บใด ๆ
ย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 ตำรวจเมืองเกียวโตได้จับกุมพนักงานสัญญาจ้างหญิงอายุ 36 ปี ที่อาศัยอยู่ในเมืองมิตากะ โตเกียว ซึ่งทำงานให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า หญิงคนดังกล่าวถูกสงสัยว่าส่งจดหมายข่มขู่ที่มีข้อความเช่น "นินเทนโด จงตาย!" ไปยังผู้บริหารของนินเทนโดถึงสองครั้งในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2022 ทำให้นินเทนโดต้องดำเนินการต่าง ๆ เช่น แจ้งความกับตำรวจ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นการแทรกแซงธุรกิจของบริษัท
ในเดือนเมษายน 2024 ตำรวจจังหวัดเกียวโตได้จับกุมพนักงานชายวัย 27 ปี ในเมืองฮิตาชิ จังหวัดอิบารากิ ชายคนดังกล่าวถูกสงสัยว่าส่งข้อความไปยังเจ้าหน้าที่ของนินเทนโด เช่น "ถ้ามีการจัดงาน Splatoon Koshien ทุกคนที่อยู่ในสถานที่จัดงานควรเตรียมตัวที่จะถูกฆ่า" และ "ถึงแม้จะเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฉันก็ยังสามารถฆ่าพวกเขาด้วยระเบิดได้ ไปลงนรกซะ" เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีการเลื่อนหรือยกเลิกกิจกรรมที่นินเทนโดเป็นผู้สนับสนุน เช่น "Splatoon Koshien 2023 National Championship" และ "Nintendo Live 2024 TOKYO" ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมาก
