"Captain Tsubasa 2: World Fighters" เปิดศึกภาคเยาวชนโลก 27 ส.ค.นี้

Bandai Namco ประกาศความพร้อม "Captain Tsubasa 2: World Fighters" เกมใหม่ล่าสุดจากการ์ตูนฟุตบอลชื่อดัง "กัปตันซึบาสะ" สานต่อเรื่องราวการแข่งขันสุดเดือด เมื่อทีมญี่ปุ่นต้องเผชิญหน้ากับทีมจากทั่วโลก เตรียมวางจำหน่ายบนคอนโซลในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ และบนพีซีในวันถัดไป
"Captain Tsubasa 2: World Fighters" คือสุดยอดเกมแอ็กชั่นฟุตบอล ด้วยปริมาณเนื้อหาที่มากกว่าภาคก่อน ๆ ในซีรีส์ และแอ็คชั่นในสนามที่เข้มข้นยิ่งขึ้น โหมดเนื้อเรื่องนำเสนอเรื่องราวใหม่ที่แต่งขึ้นโดย โยอิจิ ทาคาฮาชิ ผู้สร้างมังงะต้นฉบับ โดยอิงจากภาคการแข่งขันชิงแชมป์โลกเยาวชน ขณะที่โหมดเกมอื่น ๆ อีกมากมายให้คุณได้ต่อสู้กับคู่แข่งทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ สัมผัสประสบการณ์แอ็กชั่น "neo-soccer" ที่การเล่นสุดเหนือชั้นของนักเตะสร้างเกมที่คาดเดาไม่ได้
สำหรับผู้เล่นที่สั่งจองหรือซื้อเกมล่วงหน้า จะได้รับชุดเหย้าของทีมชาติญี่ปุ่นเป็นชุดพิเศษในเกม รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงไอเทมในเกมสองรายการก่อนใคร นอกจากนี้ ผู้เล่นที่เป็นเจ้าของเกมภาคก่อนหน้า Captain Tsubasa: Rise of New Champions หรือซื้อ Season Pass จะได้รับไอเทมโบนัสอื่น ๆ อีกมากมาย
ไอเทมโบนัสสำหรับการสั่งซื้อล่วงหน้าแบบแพ็กเกจ / การสั่งซื้อล่วงหน้าแบบดิจิทัล
• 2 ชุด
- ชุดเสื้อทีมชาติญี่ปุ่นปี 2026 และชุดเสื้อทีมเยาวชนโลก
• ปลดล็อกทีมก่อนใคร
- ทีมเยาวชนบราซิล
• เข้าถึงเพลงประกอบก่อนใคร
- Moete Hero -WORLD FIGHTERS VER.-
- Moete Hero -YOUTH Ver.-
แพ็คโบนัสสำหรับ Save Data เกมภาคก่อนหน้า
• ชุดนักเรียนโรงเรียนมัธยมนันคัตสึ
• ชุดนักเรียนโรงเรียนโทโฮ
• การปรับแต่งลูกบอล: "ลูกบอลท้าทายของสึบาสะกระแทกใส่ วากาบายาชิ"
ฉบับดิจิทัลดีลักซ์
• เกมหลัก
• ซีซั่นพาส
- ตัวละครที่เล่นได้ 6 ตัว และไอเทมปรับแต่ง รวมถึงชุดยูนิฟอร์ม
• โบนัสซีซั่นพาส
- การปรับแต่งลูกบอล: ลูกบอลสีดำ
เวอร์ชั่นดิจิทัล Ultimate Edition• เกมหลัก
• Season Pass
- ตัวละครที่เล่นได้ 6 ตัว และไอเทมปรับแต่ง รวมถึงชุดยูนิฟอร์ม
• โบนัส Season Pass
- การปรับแต่งลูกบอล: ลูกบอลสีดำ
• ชุดโบนัส Ultimate Edition
- ชุดยูนิฟอร์มสำรอง 5 แบบ
- การปรับแต่งลูกบอลสำรอง 3 แบบ
- ท่าดีใจหลังทำประตู 2 แบบ
- ธีมเมนูหลัก 2 แบบ
- การ์ดท่าไม้ตายทรงพลัง 2 ใบ ที่ปลดล็อกได้ก่อนใคร
"Captain Tsubasa 2: World Fighters" จะวางจำหน่ายบน PlayStation 5, Nintendo Switch และ Xbox SeriesX|S ในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ และบน PC (Steam) ในวันถัดไป ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bandainamcoent.asia
