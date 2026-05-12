SNK คว้าตัว "ฮาราดะ" มาเป็นหัวหน้าคุมสตูดิโอใหม่

บ้านหลังใหม่ของบิดาผู้สร้างซีรีส์เกมหมัดเหล็ก Tekken ที่ยังคงรักษาจิตวิญญาณความเป็นเกมต่อสู้เอาไว้และพร้อมผลักดันให้มันไปไกลยิ่งกว่าเดิม
SNK ออกมาประกาศจัดตั้ง VS Studio ทีมพัฒนาเกมน้องใหม่และบริษัทลูกในเครือที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ ณ ชินากาวะ กรุงโตเกียว ซึ่งสตูดิโอดังกล่าวถูกก่อตั้งโดยคุณ "คัตสึฮิโร ฮาราดะ" (Katsuhiro Harada) บุคลากรนักสร้างเกมระดับตำนานผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากซีรีส์เกม Tekken ที่ได้ตัดสินใจลาออกจากบริษัทเก่าอย่าง Bandai Namco ไปเมื่อช่วงปลายปี 2025 ที่ผ่านมา
“ผมรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคุณ คัตสึฮิโร ฮาราดะ (ซึ่งเป็นเพื่อนและคู่แข่งที่น่าเกรงขามของพวกเรามาอย่างยาวนาน) เข้าสู่กลุ่มของเรา เราได้เคยพูดคุยกันถึงสถานการณ์สมมติหากต้องร่วมงานกันมานานแล้ว และตอนนี้ความฝันนั้นก็ได้กลายเป็นความจริง พูดตามตรงแม้ตอนนี้จะยังไม่มีการตัดสินใจใดๆ แต่ผมมั่นใจว่าทุกอย่างจะน่าตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิม เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านต่อไปสำหรับ SNK และ VS Studio” ยาสุยูกิ โอดะ จาก SNK กล่าวแถลง
โดยทาง ฮาราดะ ระบุว่าปรัชญาของ VS Studio คือการก้าวข้ามขนบธรรมเนียมและสร้างสรรค์สู่ความสมบูรณ์แบบ ที่ซึ่งพวกเขาจะผสานเทคโนโลยี ความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญระดับโลก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นอิสระ เปิดกว้าง และเอื้ออำนวยต่อการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆและประสบการณ์เกมที่น่าจดจำ
"ตัวอักษร VS ในชื่อสตูดิโอ มันมีความหมายที่หลากหลายอันสะท้อนถึงรากฐานของเรา ทั้งในฐานะผู้สร้างซอฟต์แวร์เกม Videogame Soft, จิตวิญญาณแห่งเกมแนวต่อสู้ Versus Spirit ไปจนถึงความหมายที่สื่อถึงนวัตกรรมและความท้าทายอื่นๆ เช่น Visionary Standard มาตรฐานแห่งวิสัยทัศน์, Volition Shift การเปลี่ยนแปลงแห่งเจตจำนง และ Vanguard Spirit จิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้นำ"
"จากประสบการณ์หลายปีในด้านการพัฒนาเกม ผมคิดอยู่เสมอว่าผมอยากใช้เวลาในฐานะนักพัฒนาอย่างไร และสภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะช่วยให้นักพัฒนาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ VS Studio คือหนึ่งในคำตอบของคำถามนั้น ด้วยการผสานเทคโนโลยีและความรู้เข้าด้วยกัน และการทำงานประสานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่มีความมุ่งมั่น เราตั้งเป้าที่จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุดให้กับผู้เล่นทั่วโลก VS Studio ของเราปรารถนาที่จะเป็นสตูดิโอที่รับมือกับความท้าทายเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง และเรากำลังมองหาสมาชิกทีมใหม่ที่พร้อมร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์กับเรา" ฮาราดะ ทิ้งท้าย
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*