นักมวยปล้ำยังโดน! "โคดี โรดส์" ถูกนินเทนโดเตือน หยุดใช้สัญลักษณ์ Triforce

กลายเป็นอีกหนึ่งเคสละเอียดอ่อนสำหรับทางปู่นินฯ ที่พร้อมมีปัญหากับบุคคลแทบทุกวงการเพื่อปกป้องสิทธิ์อันชอบธรรมของตนเอง จนบางครั้งอาจรู้สึกว่ามันมากเกินไปหน่อย
ล่าสุดในรายการพอดแคสต์ What Do You Wanna Talk About? ทาง "โคดี โรดส์" (Cody Rhodes) นักมวยปล้ำอาชีพและนักแสดงชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง ได้ออกมาเปิดใจกับซุปสตาร์ WWE เพื่อนร่วมอาชีพอย่าง "คิต วิลสัน" (Kit Wilson) ถึงเหตุผลที่ทำให้เขาต้องปรับเปลี่ยนดีไซน์ชุดเครื่องแต่งกายใหม่และแขวนรองเท้าบูทคู่โปรดที่มีตราสัญลักษณ์ Triforce ไปตลอดกาล
โดยตัว โคดี เล่าว่าเขาเคยได้รับจดหมายแจ้งเตือน Cease and Desist อย่างเป็นทางการจากบริษัท Nintendo ที่วอนขอให้เขาหยุดใช้สัญลักษณ์ Triforce จากเกมเซลด้าบนชุดมวยปล้ำของเขาโดยทันที ซึ่งจดหมายแจ้งเตือนดังกล่าวมันก็คือหนังสือหรือคำสั่งทางกฎหมายที่มักแจ้งให้บุคคลหรือองค์กรได้ทราบและหยุดพฤติกรรมละเมิดสิทธิ์ก่อนที่ทางบริษัทจะดำเนินการฟ้องร้องจริง นั่นเองจึงทำให้เขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องปฏิบัติตามคำสั่ง
สำหรับ "โคดี โรดส์" เขาถือเป็นหนึ่งในแฟนคลับตัวยงของซีรีส์เกม The Legend of Zelda มาเนิ่นนาน รวมถึงมีความชื่นชอบในตราสัญลักษณ์ Triforce อันสื่อถึงพละกำลัง ความกล้าหาญ และสติปัญญาเป็นอย่างมาก จนถึงขนาดติดประทับมันลงบนรองเท้าแล้วใส่ขึ้นปล้ำในช่วงปี 2008 นอกจากนี้บนเรือนร่างของเขาเองก็ยังสักลายรูป Triforce ขนาดเล็กจิ๋วเอาไว้ที่นิ้วนางข้างซ้ายเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจเขาเสมอมา
อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะถูกสั่งห้าม แต่ทาง โคดี เขาก็ยังคงรักและสนับสนุนเกมในซีรีส์เซลด้าต่อไป โดยเฉพาะกับภาคโปรด A Link to the Past ที่ตัวเขามักจะหยิบนำมันกลับมาเล่นซ้ำใหม่เป็นประจำทุกปี แถมยังพูดปกป้องด้วยว่าจดหมายที่ทาง นินเทนโด ส่งมานั้นถูกเขียนด้วยถ้อยคำวาจาที่สุภาพและตัวเขาก็พร้อมปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ (พ่อพระจริงๆ...)
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
thegamer
videogameschronicle
