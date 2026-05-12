"Pickmos" กลับมาขึ้นหน้า Steam พร้อมถอดตัวละครคล้ายโปเกมอนออก!

"Pickmos" (ชื่อเดิม Pickmon) เกมผจญภัยสะสมมอนสเตอร์ที่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้เล่นจำนวนมาก ก่อนถูกถอดออกจาก Steam ในช่วงกลางเดือนเมษายน แต่ตอนนี้ได้กลับมาวางจำหน่ายบน Steam อีกครั้งแล้ว
ทั้งผู้จัดจำหน่ายเกม Networkgo และทีมพัฒนา PocketGame ยังไม่มีประกาศใด ๆ เกี่ยวกับการวางจำหน่ายครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม หน้าเว็บร้านค้า Steam แสดงให้เห็นว่าตัวละครที่ก่อนหน้านี้ถูกผู้เล่นกล่าวหาว่าลอกเลียนแบบภาพวาดของศิลปินแฟนอาร์ตโปเกมอน รวมถึงตัวละครที่ "คล้ายคลึง" กับ Lucario และ Pikachu นั้น ไม่ปรากฏให้เห็นอีกต่อไปในหน้า Steam ที่วางจำหน่ายใหม่แล้ว
"Pickmos" เป็นเกมผจญภัยเอาชีวิตรอดแบบโลกเปิดที่ผสมผสานองค์ประกอบการสะสมมอนสเตอร์ โดยเนื้อเรื่องเกิดขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตสุดมหัศจรรย์ที่เรียกว่า "Pickmon" ผู้เล่นสามารถจับ Pickmon ได้โดยใช้การ์ด และ Pickmon แต่ละตัวมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้เล่นสามารถใช้ประโยชน์เพื่อทำให้การสำรวจราบรื่นยิ่งขึ้น
เมื่อเกม Pickmos เปิดตัวครั้งแรกในชื่อ Pickmon หลังจากที่เกมเพลย์ วิดีโอโปรโมชั่น และภาพต่าง ๆ ถูกเปิดเผย ผู้เล่นหลายคนตั้งคำถามถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างกราฟิก การออกแบบตัวละคร และเกมเพลย์กับ Pokemon และ Palworld ศิลปินแฟนอาร์ต Pokemon บางคนถึงกับกล่าวหาว่าทีมพัฒนา Pickmos ลอกผลงานดั้งเดิมของเขาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
เนื่องจากเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายทั้งจากผู้เล่นและศิลปินแฟนคลับ จึงเปลี่ยนชื่อเกมเป็น "Pickmos" แต่ก็ไม่ได้ช่วยลดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ลง ต่อมา เกมถูกถอดออกจาก Steam และ Networkgo ผู้จัดจำหน่ายเกม ได้ออกแถลงการณ์ว่า พวกเขาได้เข้ามาแทรกแซงการพัฒนาของ PocketGame โดยพวกเขาจะยืนหยัดในมุมมองของผู้เล่น ดูแลความคืบหน้าของทีมพัฒนาตลอดกระบวนการ และรับประกันว่าคุณภาพของเกมจะได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบต่อไป พร้อมขอบคุณผู้เล่นสำหรับการสนับสนุนและความเข้าใจ
ขณะนี้ Pickmos กลับมาวางจำหน่ายบน Steam อีกครั้งแล้ว ส่วนจะมีเนื้อหาใดที่ได้รับแก้ไขบ้างยังต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป
